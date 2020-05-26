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Korona Virüs

Kendisi tedaviye, ailesi karantinaya alındı! Ardahan’ın Çıldır ilçesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Dünya çapında yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün 11 Mart’tan itibaren ülkemizde de görülmeye başlamasına karşın, bu tarihten Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yurtdışından gelen bir kişinin testinin pozitif çıkması üzerine ilçede ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:00:00 -
Kendisi tedaviye, ailesi karantinaya alındı! Ardahan’ın Çıldır ilçesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ilk defa korona virüs tespit edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılarak etkisi altına alan Covid-19 virüsü şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İlçede bugüne kadar vaka görülmemişti

11 Mart itibari ile ülkemizde görülmeye başlayan ve birçok önlem alınması ile birlikte yayılmaların önüne geçilme hedeflendi. Ülkemizde görüldüğü günden itibaren birçok ilde vaka tespit edilmesine karşılık Ardahan’ın Çıldır ilçesinde herhangi bir vaka tespit edilmemişti.

Korona tedbirlerine riayet ederek yaşamını devam ettiren ilçe halkı sosyal mesafe kuralına uyarak 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına girdi.

Yurtdışından gelen şahısta ilk vaka görüldü

Yurt dışından Akdarı köyüne gelen bir vatandaşta yapılan test sonucu pozitif olarak belirlendi. Testin pozitif çıkması ile birlikte vatandaş tedavi altına alınırken ailesi de karantinaya alındı. Şahısın kimlerle temas kurduğu yönünde incelemeler başlatılması üzerine Akdarı köyünde sıkı tedbirler alınmaya başlandı.

11 Mart tarihinden beri Çıldır'da ilk defa vaka tespit edilmiş oldu.

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Yorumlar

Can

Bir de haziranda yurtdisindan turist ithal edecekler özellikle rusya dan.
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Abbas

Daha önce karantinaya alınmamışmı?
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