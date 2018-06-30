Kendisi millete borçlu oğlu lüks içinde yaşıyor

MUSTAFA DURMAZ/İSTANBUL

CHP’nin millete nasıl yük olduğu bir kez daha belgelendi. Kendisini halkçı olarak tanımlayan ancak 2016 yılında cep telefonuyla konuşma ve seçmen mektupları ile TBMM’ye 1,2 milyon liralık fatura çıkaran CHP’li vekilElif Doğan Türkmen, şimdi de oğluna para akıtıyor.

Üniversite öğrencisi olan oğlu Anıl Türkmen’in gerek ülkede gerekse yurtdışında umarsızca para harcadığı ortaya çıktı.

MİLYON DOLARLIK YATTA TATİL YAPIYOR

Milletvekili listesine yeniden girebilmek için başvuru yapan ancak milletin tepkisinden çekinildiği için 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP’li Elif Doğan Türkmen ile ilgili şok bir bilgiye ulaşıldı.

1.2 milyonluk telefon giderini millete ödetmenin keyfini süren CHP’li Elif Doğan Türkmen, tek çocuğu olan Anıl Türkmen’e adeta para akıtıyor. Üniversite öğrencisi olan oğlu Anıl Türkmen’in lüks içerisinde yaşadığı ortaya çıktı.

Meclisin verdiği telefon hattını sömürerek 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen Elif Doğan Türkmen’in oğlu Anıl Türkmen’in Bodrum’da milyonluk bir yatta tatil yaptığı belirlendi.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

CHP’li Elif Doğan Türkmen’in TBMM Başkanlık Divanı kâtip üyesiyken, 2016 yılına ait 1.2 milyon liralık telefon faturası nedeniyle görevi kötüye kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada skandal bir şekilde takipsizlik verilmişti. Ankara Başsavcıvekili Ahmet Akça da Türkmen'e verilen takipsizlik kararında, 'Haberleşme faturasının suç unsuru barındırmadığı' belirtildi.

Türkmen'in telefon faturası Meclis'te sert tartışmalara sebep olmuş, en son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekili TBMM Başkanlık Divanı'ndaki görevinden istifa ettirmişti.