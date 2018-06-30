0553 313 94 23

Kendisi millete borçlu oğlu lüks içinde yaşıyor

1.2 milyonluk telefon giderini millete ödetmenin keyfini süren CHP’li Elif Doğan Türkmen, tek çocuğu olan Anıl Türkmen’e adeta para akıtıyor. Türkmen’in oğlunun Bodrum’da milyonluk bir yatta tatil yaptığı belirlendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, Türkmen’in annesi gibi milli servet düşmanı olduğu dikkat çekti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:44
Kendisi millete borçlu oğlu lüks içinde yaşıyor

  MUSTAFA DURMAZ/İSTANBUL  

CHP’nin millete nasıl yük olduğu bir kez daha belgelendi. Kendisini halkçı olarak tanımlayan ancak 2016 yılında cep telefonuyla konuşma ve seçmen mektupları ile TBMM’ye 1,2 milyon liralık fatura çıkaran CHP’li vekilElif Doğan Türkmen, şimdi de oğluna para akıtıyor.

Üniversite öğrencisi olan oğlu Anıl Türkmen’in gerek ülkede gerekse yurtdışında umarsızca para harcadığı ortaya çıktı.

MİLYON DOLARLIK YATTA TATİL YAPIYOR

Milletvekili listesine yeniden girebilmek için başvuru yapan ancak milletin tepkisinden çekinildiği için 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP’li Elif Doğan Türkmen ile ilgili şok bir bilgiye ulaşıldı.

1.2 milyonluk telefon giderini millete ödetmenin keyfini süren CHP’li Elif Doğan Türkmen, tek çocuğu olan Anıl Türkmen’e adeta para akıtıyor. Üniversite öğrencisi olan oğlu Anıl Türkmen’in lüks içerisinde yaşadığı ortaya çıktı.

Meclisin verdiği telefon hattını sömürerek 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla tartışmaların odağı haline gelen Elif Doğan Türkmen’in oğlu Anıl Türkmen’in Bodrum’da milyonluk bir yatta tatil yaptığı belirlendi.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

CHP’li Elif Doğan Türkmen’in TBMM Başkanlık Divanı kâtip üyesiyken, 2016 yılına ait 1.2 milyon liralık telefon faturası nedeniyle görevi kötüye kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada skandal bir şekilde takipsizlik verilmişti. Ankara Başsavcıvekili Ahmet Akça da Türkmen'e verilen takipsizlik kararında, 'Haberleşme faturasının suç unsuru barındırmadığı' belirtildi.

Türkmen'in telefon faturası Meclis'te sert tartışmalara sebep olmuş, en son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekili TBMM Başkanlık Divanı'ndaki görevinden istifa ettirmişti.

 

 

 

 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:44
  1. Ankara
  2. Elif Doğan Türkmen
  3. CHP
  4. TBMM
  5. Anıl Türkmen

YORUM YAZ

  • Hakkı çavdarHakkı çavdar3 sa önce
    Reis bu vatan hainlerine bir yaptırım yokmu milletin alın terini içkisine meze yapanların yanınamı kalacak bu hırsızlar cezasız kaldığımüddetçe ben bu vatandaş rahat gezemem vicdanlı her vatandaşında benim gibi olduğuna inaniyorum
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet2 sa önce
    Yiyin ...ler yiyin, aksırıncıya kadar yiyin, tıksırıncaya kadar yiyin, burnunuzdan gelinceye ve geberinceye kadar yiyin.
  • aliali2 sa önce
    haram zehir zıkkım olsun bu yasaları çıkaranlardanda ALLAH u Teala her iki cihanda hesabını sorsun
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Bu chp nin tamamı böyle yaşıyor, emrk özgürlük alın teri edebiyatı, sadece NAKARAT.
  • Chp'nin özüChp'nin özü2 sa önce
    Yeniden seçildi mi ki bu bk? Bi alacaklısı ayaklarına sıkmıştı, gebertemedi demek..
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    BUNLAR AKP HIRSIZ DİYEN HALKÇILAR.ONLARI DESTEKLEYENMASUM VATANDAŞLAR DÜŞÜNCELERİNİ BİR DAHA GÖZDEN GEÇİRSİNLER.
  • hercaihercai2 sa önce
    Paralar nerden o zaman? Rusvet?
  • fetösavarfetösavar2 sa önce
    ... bu kadın sanki 1.2milyonu çaldı oğlu da o parayla tatil yapıyo ?.....
  • AbdrhmanAbdrhman3 sa önce
    Haram zıkkım zehir olsun. Sülalesinden kanser olarak çıksın o paralar
  • NejmiNejmi2 sa önce
    milletin Kendine bak.birde vekillerine.luks icindeler.
  • DürüstDürüst1 sa önce
    Allah rızası içintek suçlu bunlarmı,bunların değirmenine su taşıyanlar,hesap sormayanlar,düzenin devamını sağlayalar,köpek mamasını bahane edip darbe yapanlar,üç kuruşluk vergi bahane edip milleti içeri tıkıp bunları es-pas geçenler en az bunlar kadar suçlu değilmi????
  • melih53melih531 sa önce
    bu chp liler şu an işbankı halk adına yönetiyor ve denetliyor..mesela işbank iştirakler *borsada* ne durumda bi izlemek lazım.mesela işfinanstan başlamak ardından işgyo ve tskb falan filan.***
  • Akparti'de israf ediyorAkparti'de israf ediyor2 sa önce
    Avrupa'da UETD isimli dernek Akparti için faaliyet gösteriyor.Derneğin şu seçim dönemi harcadığı kaynakları görünce bir Akpartili olarak MHP'ye zihnim kaymaya başladı.Ülkemin esnafının boğazını sıkıp aldığın vergileri böyle harcayamazsınız.Günahı bilen, Allah korkusunu bilen bunu yapmaz.Siz önce kendi israfınızı bitirin sonra akıl verin.
  • chp li bir doğrucuchp li bir doğrucu1 sa önce
    Aileden chp liyiz. KIT kanaat geçinmekteyiz. Mesai saatleri dışında eşimin evde yaptığı sandviç leri satarak aile bütçemizi dengelemeye çalışıyoruz. Bu hortumcu kaltak karı ve pkk destekçisi chp li ne idiğü belirsiz alçak ve hainleri gördükten sonra bir daha chp ye oy vermemeye karar verdik. Ya o alçaklar hdp denen pkk partisine geçsinler partimizi bıraksınlar yada ATATÜRK ün adını pis ve şerefsiz ağızlarına almasınlar. PKK lı kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi bir an önce bu partiden def edilmeli, parti pkkhdp ve feto denen namussuzlardan temizlenmelidir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
  1. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
  2. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
  3. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
  4. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
  5. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
  6. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
  7. ABD, askerlerini geri çekiyor!
  8. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
  9. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
  10. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
  11. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
  12. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
  13. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
  14. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
  15. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
  16. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
  17. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
  18. Akhisarspor'un yeni teknik direktörü..
  19. İsrailli yetkililer, İran'ın..
  20. Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden..
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
Fatih Portakal böyle veda etti
Fatih Portakal böyle veda etti
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!