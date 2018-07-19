Adnan Oktar'ın kendisi mapusta, sapıklıkları internette!

yeniakit.com.tr Adnan Oktar'a bağlı A9 TV, internet üzerinden yayına devam ediyor. Oktar ve örgütünün Siyonist kaynaklı sapık ideolojisinin, internet üzerinden yayılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

OKTAR VE 157 KİŞİ TUTUKLANDI

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında mahkemedeki ifadeleri tamamlanan 157 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgütün lideri Adnan Oktar da var.

KURUMLARA EL KONULDU

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında yer aldı. MASAK raporuna göre, Adnan Oktar grubu, kâr amacı gütmeyen, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler aracılığı ile defaatle karapara akladı. MASAK raporunun ardından Adnan Oktar grubuna ait 86 şirkete mahkeme tarafından el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar grubu ile ilgili en önemli tespitlerinden biri de MASAK raporu oldu.

A9 TV'NİN YAYINI KESİLDİ

Operasyon Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV'ye de sıçradı. A9 TV'nin yayını kesildi.

TV'DE YOK, İNTERNETTEN DEVAM EDİYOR

Televizyonda yayını kesilen A9 TV'nin, internetten yayınlarına devam ettiği ortaya çıktı. Oktar'ın özellikle kadınları kullanarak Siyonist kaynaklı, "entel Müslüman" maskeli sapık ideolojisini halka empoze etmeye çalıştığı kanal, internet ortamında ideolojik yayınlar yapmaya devam ediyor. Yayında Kasas Sûresi'nin 77. ayeti okunarak, kendilerini iyilik yapılması çağrısında bulunuluyor.

Kasas Sûresi 77. ayet: "Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi, sen de iyilikte bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez."