AK Parti adaylık töreninde duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan yayınlanırken, Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
2019 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklayacağı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan film izletildi. Film izlediği sırada Yıldırım'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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