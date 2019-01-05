0553 313 94 23

AK Parti adaylık töreninde duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan yayınlanırken, Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
AK Parti adaylık töreninde duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

2019 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklayacağı 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan film izletildi. Film izlediği sırada Yıldırım'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
  1. İstanbul
  2. AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
  3. Binali Yıldırım
  4. Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
  5. AK Parti
  6. yerel seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milleti hastalık hastası yapıyorlar
    1. Milleti hastalık hastası yapıyorlar
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. AK Parti İzmir aday tanıtım töreni
    4. Aramayı gören polis şoke oldu! Uzaydan..
    5. Saadet Partisi İzmir belediye başkan..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir..
    7. AK Parti'nin eski milletvekili..
    8. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    9. Sarhoş, niçin düzgün yürüyemez?
    10. AK Parti adaylık töreninde duygusal..
    11. Saadet Partisi Ankara belediye başkan..
    12. Çamaşır makinesinin tarihçesi
    13. Saadet Partisi belediye başkan..
    14. Kırklareli'nde yoğun kar
    15. Tekirdağ'da çıkan yangında bir çocuk..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz,..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta..
    18. Albayrak'tan şehit Fethi Sekin mesajı
    19. PKK'nın eski sözcüsünden Esed itirafı
    20. Türkiye’den 13 ülkeye 31 kalıcı eser
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi