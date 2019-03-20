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Kendisi beklenirken cenazesi geldi

Cezayir’de köprü inşaatından çalışırken düşen Samsunlu 2 çocuk babası bir kişi, 2 gün sonra kendisi beklenirken cenazesi geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Kendisi beklenirken cenazesi geldi

Cezayir’de köprü inşaatından çalışırken düşen Samsunlu 2 çocuk babası bir kişi, 2 gün sonra kendisi beklenirken cenazesi geldi.


Samsun’da yaşayan evli 2 çocuk babası Yılmaz Yaman (61), 6 ay önce inşaatta çalışmak için Cezayir’e gitti. Yılmaz Yaman çalıştığı köprü inşaatından düşerek hayatını kaybetti. Cuma günü kesin dönüşü beklenen Yılmaz Yaman’ın memleketi Samsun’a uçakla cenazesi geldi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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