Kendisi beklenirken cenazesi geldi Cezayir’de köprü inşaatından çalışırken düşen Samsunlu 2 çocuk babası bir kişi, 2 gün sonra kendisi beklenirken cenazesi geldi.

Cezayir’de köprü inşaatından çalışırken düşen Samsunlu 2 çocuk babası bir kişi, 2 gün sonra kendisi beklenirken cenazesi geldi.

Samsun’da yaşayan evli 2 çocuk babası Yılmaz Yaman (61), 6 ay önce inşaatta çalışmak için Cezayir’e gitti. Yılmaz Yaman çalıştığı köprü inşaatından düşerek hayatını kaybetti. Cuma günü kesin dönüşü beklenen Yılmaz Yaman’ın memleketi Samsun’a uçakla cenazesi geldi.

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