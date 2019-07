Kendirlioğlu; “İnciri gönül rahatlığıyla tüketebiliriz”

Ziraat Odaları İl Koordinasyon toplantısı, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’daki ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kendirlioğlu, İncir’de yüzde 15 kükürt bulunduğu iddialarına cevap vererek, bu iddiaların asılsız olduğunu, İncirin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.

Başkan Kendirlioğlu ayrıca, Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların kullanımı ile ilgili 23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak ihaleye açılan sahalar hakkında da konuşarak, Aydın’daki mevcut Jeotermal tesislerin sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini ve Aydın’da yeni Jeotermal tesislerin işletmeye açılmasına karşı olduklarını ifade etti.

“İnciri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz”

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İncir’de kükürt sorunu olmadığını belirterek,“Son günlerde Jeotermalle ilgili Aydın Tarımına zararı yada insan sağlığına ne kadar zararlı olup olmadığı tarım ürünlerine ne kadar zararı olup olmadığı hususunda gündemi meşgul etti. ilk etapta bu konu incir ile başladı. İncir’deki kükürt oranı ile başladı. Aydınımızın en önemli meyvesi olan İncir için aslı astarı olmayan bazı dedikodularla İncirimize zarar verilmek istendi. Çünkü bu tür açıklamalar, genellikle ürünlerimizin hasat edilmesi zamanında başlıyor. Arzın çok olduğu zamanlarda fiyatların aşağıya çekilmesi ile ilgili bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Bir çuval kükürt’ün içine inciri sokup çıkartsak yine de üzerinde yüzde 15 kükürt kalmaz. Şu ana kadar Tarım il Müdürlüğümüzün açıkladığı 40 bin ton kadar dışarıya giden İncir’in sadece 140 tonu geriye döndü. Bu geriye dönen incirin kükürtle alakası olmayan bazı sebeplerden dolayı döndüğünü biliyoruz. Şu anda Aydın incirimizin tüketimi ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gönül rahatlığı ile İnciri tüketebiliriz, herhangi bir sıkıntı yoktur” dedi.

“Enerjinin alternatifi var ama tarımın alternatifi yok”

Her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında yer aldıklarını belirten Kendirlioğlu,“Aydın’da yetişen her türlü sebze ve meyvelerde bu Jeotermalle ilgili son günlerde çıkan, ürünümüze ve insan sağlığına ne kadar zararlı olduğu yönündeki haberler bugünkü toplantımızın gündem maddesi. Biz her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Jeotermalciler bugün var, yarın yok ama Aydın halkı, Büyük Menderes Havzası ve tarım hep burada. Biz Jeotermal işinin doğru yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tahmin ediyorum Aydın’da şu anda 32 tane işleyen santral var. Bunları sökelim buradan gitsin deme şansımız yok. Biz mevcut olan santrallerin daha düzgün işletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabiî ki enerjiye de ihtiyacımız var. Ama enerjinin alternatifi var, tarımın alternatifi yok. Onun için ilimizde kurulmuş olan santraller dünyadaki örnekleri gibi iyi ve sıkı denetlenmeli, faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu kesin olarak sağlanmalıdır” diye konuştu.

“Aydın’da yeni Jeotermal santraller istemiyoruz”

İhaleye çıkacak yeni Jeotermal kuyularının işletmeye açılması ile Aydın’da yaklaşık 100 bin dönüm arazide tarım yapılamayacağını iddia eden Kendirlioğlu, “Yapılan hesaplamalara göre bu jeotermal enerji tesislerinin işgal ettikleri yerle beraber 100 bin dönüm gibi bir ekili alanın burada zarar göreceği ya da kullanılamaz hale geleceği öngörülüyor. Biz buna karşıyız. Bizim enerjinin alternatifi var, ama tarımın alternatifi yok. Artık biz Aydın’da yeni santraller istemiyoruz. Mevcut santrallerde kurallar neyi emrediyorsa, dünya bunu ne şekilde yapıyorsa o şekilde yapsın ama yeni santraller yapılmasın. Bizim Aydın’daki üreticinin yani 125 bin üreticimiz Aydın halkıyla beraber tamamı yeni santrallerin yapılmasına hayır diyecektir. Bundan yüzde yüz eminim. Bu sıkıntımızı Valimiz Yavuz Selim Köşger ile de görüştük. Bun kuyuların santral çalıştırmaya uygun olmadığı sadece seracılıkta kullanılacağı ifade edildi. Biz bu sahaların seracılıkta kullanılmaya uygun olmadığını da bildirdik. Tabi Jeotermal enerjinin seracılıkta avantaj sağlayan bir durum olduğunu biliyoruz. Bunun içinde Aydın ilinde daha uygun yerlerin bulunduğunu aktardık” dedi.