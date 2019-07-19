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Kendini yakan Güney Korelinin, kayınpederinin intikamını aldığı iddiası

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Japonya Büyükelçiliği önünde dün gece geç saatlerde 78 yaşındaki bir adam, iki ülke arasındaki artan gerilimi protesto etmek için kendisini yaktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:34
Kendini yakan Güney Korelinin, kayınpederinin intikamını aldığı iddiası

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Japonya Büyükelçiliği önünde dün gece geç saatlerde 78 yaşındaki bir adam, iki ülke arasındaki artan gerilimi protesto etmek için kendisini yaktı. Soyadının Kim olduğu açıklanan adamın, 1910 ila 1945 yılları arasında kayınpederini zorla çalıştıran Japonya’dan intikam almak istediği iddia edildi.


Polis, yaşlı adamın Japonya’ya olan düşmanlığını ifade etmek için kendini yakmayı planladığını ve bir yakınını arayarak durumu anlattığını açıkladı. Soyadının Kim olduğu bildirilen 78 yaşındaki adamın kendisini yaktıktan birkaç saat sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Olayı soruşturan Seul’deki Jongno Karakolunda görevli bir polis memuru yaptığı açıklamada, Kim’in evinden Japon Büyükelçiliğine giderken telefonda bir tanıdığını aradığını ve "Japonya’ya karşı düşmanlığımı göstermek için kendimi yakacağım” dediğini açıkladı.


Ölen yaşlı adamın ailesi konuyu araştıran müfettişlere, Kim’in kayınpederinin 1910 ila 45 yılları arasında Kore Yarımadası’nın Japonya tarafından sömürge yapıldığı dönemde zorunlu işçi olarak çalıştırıldığını söyledi. Kayınpederini çok seven Kim’in bu şekilde Japonya’dan intikam almak isteyebileceği üzerinde durulduğu bildirildi. Bu açıklamalara rağmen Kim’in yazdığı herhangi bir intihar notu bulunmadı. Polis, Kim’in eyleminin kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattıklarını söyledi.


Yaşlı adamın iki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözülemediği diplomatik görüşmeleri protesto etmek amacında olduğu iddia edildi. Anlaşmazlık, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin, 2018 yılında Japon şirketlerine zorunlu çalışma kurbanlarına tazminat ödemesi kararını vermesiyle başladı. Tokyo, sorunun 1965’te çözüldüğünü ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair bir anlaşmanın imzalandığını savunarak bu kararı tanımadığını açıkladı. Japonya, anlaşmazlığın üçüncü ülke temsilcilerinden oluşan bir tahkim kurumunda çözülmesini önerdi. Güney Kore bu girişimi reddetti. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin Tokyo Büyükelçisini İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan uluslararası düzene zarar verici olarak nitelendirdiği bu kararı protesto etmek için çağırdı. Temmuz başında Japonya, Güney Kore’ye olan ihracatını sınırlandırdı. Ticarette tercihli muamele görmekte olan ülkeler listesinden çıkarmayı planladığını duyurdu.



Japonya’dan Güney Kore’ye protesto


Öte yandan Japonya, Güney Kore’nin savaş sırasında zorla çalıştırma koşullarıyla ilgili olarak iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden sıkıntıyı çözecek bir tahkim kuruluoluşturma önerisini reddetmesini protesto etti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Salı günü yapılan teklifi reddetti. Son tarihin keyfi olduğunu ve sorunun diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:34
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