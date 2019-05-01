Kendini toparlayamayan Temel Karamollaoğlu yine dağıttı

Son dönemde yaptığı çıkışlarla kendini gündemde tutmaya çalışan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, anlamsız ifadelerine bir yenisini ekledi.

Yerel seçimlerden sonra Çamlıca Camii'ni hedefine alan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." ifadesini kullanmasının ardından ibadethane, Berat Kandili gecesinde tıklım tıklım doldu.

Kandilin yanı sıra sabah namazlarında da yer bulunmayan cami hakkında yeniden açıklama yapan Saadet Partisi Lideri, ''Her yerde bir numaralı meseleleri 'Biz bu camiyi dolduracağız.' Doldurun, memnun oluruz. İtirazımız yok ki. Bizim istediğimiz ne? Camiye giden insan, Allah rızasını kazanmak için gider. Birilerini memnun etmek için giderse, hapı yuttu, orada sevap alamaz. Onun için bizce makbul olan mahalle camileridir, mescidleridir.'' şeklinde ifadeler kullandı.

"İnsan süratle camiye gitmek istiyor"

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Osmanlı'da büyük camiler yapılmamış mı, yapılmış, ama mahalle mescidleri çok daha öne çıkmış. Neden? Çünkü insan sabahleyin kalktığı zaman süratle hemen camiye gitmek istiyor. Nasıl gidecek? Yürüyüş mesafesinde ki bir yere gidecek.

"İsraf konusundaki hassasiyeti belirtmek için söyledik"

Öğle, ikindi, akşam, yatsı bunların hepsi için bu geçerli. Biz camilerle övünme noktasına gelmeyi, doğru bulmayız. Ne kadar ihtişamlı ya. Ama bunu sanki öyle bir mesele haline getirdiler ki Türkiye'de konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi. Biz israf konusunda ki hassasiyeti belirtmek için biz bunu söyledik, sadece." ifadelerini kullandı.