Kendini nimetten sayan Ermenistan'dan 'Erdoğan' mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan, ülkelerin 2014 yılına kadar birbirinin resmi bayramlarını kutladığını hatırlatarak, "(Recep Tayyip) Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı olduktan sonra resmi tebrik uygulaması da son buldu" dedi.



Balayan, Türkiye'de seçim sonrası oluşan politik durumda, Ermeni-Türk ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin beklenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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