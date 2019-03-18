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Kendini iş adamı olarak tanıtan zanlıya dolandırıcılıktan tutuklama

İzmir’de dolandırıcılık başta olmak üzere, tehdit, hakaret, basit yaralama ve cezaevi firarı gibi birçok ayrı suçtan sabıkası olan bir zanlı yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:31
Kendini iş adamı olarak tanıtan zanlıya dolandırıcılıktan tutuklama

İzmir’de dolandırıcılık başta olmak üzere, tehdit, hakaret, basit yaralama ve cezaevi firarı gibi birçok ayrı suçtan sabıkası olan bir zanlı yakalandı.


İzmir’de hakkında birçok dava bulunan ve dolandırıcılık başta olmak üzere, tehdit, hakaret, basit yaralama ve cezaevi firarı gibi birçok ayrı suçtan sabıkası olan H.Y., polis tarafından yakalandı. Kendisini iş adamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gizli danışmanı olarak tanıtıp, hakkında özellikle atama bekleyen öğretmen, hemşire ve memur adaylarından para alıp işe yerleştireceği gibi birçok iddia bulunan H.Y., hakkında kesinleşmiş hapis kararı sebebiyle çıkarıldığı mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:31
  1. doğa

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