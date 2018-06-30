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Kendini bilmez Hollandalıdan skandal Türkiye çağrısı: Türkiye'ye saldırı olursa destek vermeyin

Terör sevici Avrupa, yine harekete geçti. Hollanda'da Hıristiyan Birliği partisi lideri Segers, Türkiye'ye karşı olası bir saldırı durumunda ülkesinin destek vermemesi gerektiğini belirtirken, Türkiye'nin Afrin Harekatı ile 'sınırı aştığını' iddia etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:28
Kendini bilmez Hollandalıdan skandal Türkiye çağrısı: Türkiye'ye saldırı olursa destek vermeyin

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.

"AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ DURSUN"

Hollandalı lider, Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha sert tepki verilmesi gerektiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istedi.

"KENDİMİZİ SORUMLU HİSSETMİYORUZ"

Hristiyan Birliği lideri Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini" söyledi.

Terör örgütleriyle mücadeleyi "saldırganlık" olarak niteleyen Segers, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin Harekatı ile "sınırı aştığını" savundu.

"YARDIM TALEBİ GELİRSE RED EDİLSİN"

Hollandalı lider, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi.

Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

TÜRKLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına daha sert tepki verilmesini de isteyen Segers, 24 Haziran seçimlerinden sonra Hollanda hükümetinin Ankara'yı kutlamasını da eleştirdi.

Hollandalı lider, ülkesindeki Türkiye kökenli seçmenlerin Pazar gecesi yaptığı kutlamalara da tepki gösterdi.

İkinci veya üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin, ülkelerinin neresi olduğuna karar vermeleri gerektiğini savunan Segers'e göre seçmenler, Hollanda'daki hukuk kuralları yerine Türkiye'deki baskıcı uygulamaları tercih etti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:28
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. Hristiyan Birliği
  4. Gert Jan Segers
  5. NATO
  6. Türkiye
  7. Avrupa Birliği
  8. Afrin Harekatı
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. 24 Haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi9 sa önce
    Biz gurbetciler ne gune duruyoruz biz armutmu topluyacagiz avrupa ayagini denna al
  • mervemerve12 sa önce
    hollandanın kendine hayrı yok bi de türkiye ye yardımdan bahsediyor... cok güldüm valla... fasülye de kendini nimetten sanıyor dedikleri bu olsa gerek
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 11 sa önce
    Asıl Sınırı Aşan Sensin Hadsiz. Hollanda ya Saldırı Olursa, Türkiye, Yardım Etmesin. İyice Azıttılar Hepsi.
  • Eşref bitlisEşref bitlis9 sa önce
    Sıra sizede gelecek domuz şimdilik havlayın
  • HarunHarun10 sa önce
    Bosnali srebrenikalilari korudugunuz gibi koruyacaksaniz biz almayalim kalsin....serseri herif etin ne budun ne asil biz artik sizin icin bedava askerlikten istifa ediuoruz
  • BakiBaki11 sa önce
    Seni hollanda iti sen ürürsün Türk milleti Tayyiple yürür
  • türktürk8 sa önce
    günaydin ulan şerefsiz türkiye 40 yıldır iç ve dış duşmanlarla savaşıyor siz kendi poponuzu kollayın
  • 100 yılönce venediğe atığınız kazığı düşün100 yılönce venediğe atığınız kazığı düşün10 sa önce
    amsterdam havalanı bitecekamsterdam limanı işlevi azalacak ipek yolundan dolayı istediğin yerini yırt
  • saddisaddi11 sa önce
    hoş köpek. bizim mahalledeki gençler bile sizin ülkenizi 1 günde bitirir.
  • GurbetçiGurbetçi12 sa önce
    Size muhtaç değiliz gavur bozması. Topunuz gelin!!!
  • ZOMBİZOMBİ8 sa önce
    HOLLANDA ... KADAR GÜCÜN İLEMİ DESTEK VERMEYECEKSİN.. BİZE SALDIRACAK OLURSA 80 MİLYON SAVAŞÇI BEKLİYORUZ SEN MERAK ETME..
  • Saçmalı YORUMSaçmalı YORUM8 sa önce
    Lan ahmak... S-400'leri de alırsak, sizden niye yardım isteyelim ki... Siz bizden isteyin...
  • ibrahimibrahim12 sa önce
    H.....T....SENİN DESTEĞİNİ İSTEYEN KİM HOLLANDA DOMUZU....
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc11 sa önce
    Bir su altinda kaldiginizda veya yeni akim Avrupa milleyetcilerden katledilme korkusuyla siginacagin ülken Türkiye olacak bre aptal. Yarini okuyamiyan kör siyasiler bunlar.
  • cihadcihad11 sa önce
    ula toplara bak yahu homolarımı göndereceniz gerizekalılar ülkenizin ne b içinde olduğundan haberiniz yok. la bize biz yeteriz gelsin gelecek olan perde arkasından amerikadır e bu sefer başka olur amerikacık o eskidendi
  • AHMETKAÇMAZAHMETKAÇMAZ9 sa önce
    NE ZAMAN DESTEK VERDİNİZ Kİ? SİZİN SAMİMİYETİNİZE İNANDIĞIMIZI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ.HAÇLI SEFERLERİ DEVAM EDİYOR. DEİĞŞEN BİRŞEY YOK...
  • şahinşahin11 sa önce
    SOYSUZLAR....!! Biz Bize yeteriz Canakkale örnek ve DERS olsun 15 Temmuz darbe girişiminizde KAPAK olsun sizlere..
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