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"Kendimizi savunmak için hazırlık yapıyoruz"

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Direktörü Tümgeneral Asıf Gafur:- "Biz savaşa hazırlanmıyoruz. Kendimizi savunmak için hazırlık yapıyoruz"- "Her türlü tehdide cevap verebiliriz. Umarım bunu anlar ve Pakistan'la uğraşmazsınız"

22 Şubat 2019 Cuma 17:28
"Kendimizi savunmak için hazırlık yapıyoruz"

RAVALPİNDİ (AA) - Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 14 Şubat'ta yaşanan saldırı sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Direktörü Tümgeneral Asıf Gafur (DG ISPR), "Biz savaşa hazırlanmıyoruz. Savaş tehdidi karşı taraftan geliyor. Biz sadece kendimizi savunmak için hazırlık yapıyoruz." dedi.

Ravalpindi kentindeki karargahta medya temsilcileriyle buluşan Gafur, Pakistan'ın 71 yıldır bağımsız bir ülke olduğunu ve 71 yıldır Hindistan'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

Pakistan'ın savaşa hazırlandığı yönünde iddialar olduğunu söyleyen Gafur, Hindistan'a seslenerek, "Biz savaşa hazırlanmıyoruz. Savaş tehdidi karşı taraftan geliyor. Biz sadece kendimizi savunmak için hazırlık yapıyoruz. Savaş istemiyoruz fakat bir savaş başlatırsanız da bu bizi şaşırtmaz. Ama Pakistan silahlı kuvvetleri sizi şaşırtacak. Belirleyici noktalarda üstün güç oranına sahibiz. Her türlü tehdide cevap verebiliriz. Umarım bunu anlar ve Pakistan'la uğraşmazsınız." diye konuştu.

Hindistan'da daha önce yaşanan saldırıların zamanlamalarına da değinen Gafur, "Ne zaman Pakistan'da olumlu bir gelişme olsa, ne zaman istikrar yolunda ilerlemeye başlasak Keşmir'de ya da Hindistan'da benzeri bir olay yaşanıyor. 2001 ve 2008'de yaşanan saldırılar Hindistan'ın seçim sürecine girdiği bir dönemde yaşanmıştı. Bu dönemlerde Pakistan terörle mücadelede başarıyla ilerliyordu. 2016 saldırısında ise iki ülke arasında dışişleri bakanları seviyesinde görüşme yapılacaktı. Yine 2016'da yaşanan başka bir saldırı, Pakistan Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşacağı güne denk geldi. Bu bizde sürekli olarak benzeri saldırıların önemli zamanlarda sahneye konduğu hissini uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Gafur, aynı durumun son Keşmir saldırısının gerçekleştiği günlerde de yaşandığını belirterek, Keşmir ve Pakistan'ı olumlu yönde etkileyecek Avrupa Birliği'nin Keşmir'deki insan hakları ihlallerine yönelik görüşmeleri gibi 8 olayın subat ayı içinde gerçekleşeceğini hatırlattı.

Keşmir saldırısının ardından Hindistan yönetiminin hiçbir soruşturma yapmadan Pakistan'ı suçladığını söyleyen Gafur, saldırının Hint ve Pakistanlı askerlerin bulunduğu Kontrol Hattı'ndan (LoC) kilometrelerce uzakta olduğunu belirterek, "Birisinin LoC'nin Pakistan tarafından Hindistan tarafına geçip, güvenlik görevlisi nüfusunun normal nüfustan daha çok olduğu bir yere gidip saldırması nasıl mümkün olabilir? Hindistan kendi güvenlik güçlerini sorgulamalı." şeklinde konuştu.

Paylaştığı bir video ile saldırıyı üstlenen Keşmirli Adil Dar isimli gencin 2017'de güvenlik güçleri tarafından dövüldüğünü ve bu nedenle intikam arzusu güder hale getirildiğini belirten Gafur, saldırıda kullanılan patlayıcıların Hindistan kontrolündeki Keşmir'de güvenlik güçlerinin kullandığı patlayıcılarla aynı olduğunun da altını çizdi.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 14 Şubat'ta yaşanan ve 44 Hint askerinin öldüğü saldırının ardından Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.



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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:28
  1. Islamabad
  2. Pakistan-Hindistan gerilimi
  3. Ravalpindi
  4. Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörlüğü (DG ISPR)

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