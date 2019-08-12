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Kendimizi Rezzak statüsünde görmüyor muyuz(!)

Gazetemiz okurları Hamza Atlı, "Kendimizi Rezzak statüsünde görmüyor muyuz(!)" başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
Kendimizi Rezzak statüsünde görmüyor muyuz(!)

 HAMZA ATLI 

Yaratma, rızık ve bunu pay etme Alemlerin Rabbi’nin elinde... Kimine çok, kimine az... Aslolan bu imtihana razı olabilmek... İşte bütün mesele... Kurbanlıklar alınıyor, satılıyor... Canlı hayvan piyasası yoğun... Tüccarlar yorgun... Et pazarında, tartı önlerinde, avuç ovuşturan nice tüccarlar ve o zihniyetle kurban keseceğini sanan zavallılar var... Aslında burada Allah rızası değil et rızası var...

Et bu kadar gelir mi, kilo şu kadar olur mu? Ya olmazsa... Tartalım o zaman... Tamamen maneviyattan ve “kurbanın” özünden uzak materyalist bir zihniyetle et kesiyoruz... O eti dağıtırken de aynı bencilliği “dine” alet ediyoruz. Bu arada bir parantez açarak şunu ifade edeyim. Kurbanlık alırken, hayvan tartılır mı tartılmaz mı bilemiyorum. Bildiğim ve anlatmaya çalıştığım olayı algılayacağınıza inancım tam... Etin en yenmeyecek kısmını, kemiklisini, iliklisini özenle seçiyoruz. Bir lahmacunluk et çıkmayacak tabakları utanmadan, rızık verircesine “dine hizmet” adı altında dağıtıyoruz. Bol keseden atmıyor, yazmıyorum...

Tüm bunlara her bayram şahit oluyorum! Hangimiz İslami usüllere uygun kesim ve dağıtım yapıyoruz? Allah ayet-i kerimede diyor ya, “rızık insanların elinde olsaydı...” Evet, rızık bizim elimizde olsa avuçlarımızı sıkardık. Kimseyi nasiplendirmezdik. Bunu iş verirken de yapmıyor muyuz? Kendimizi Rezzak statüsünde görmüyor muyuz? Ekmek verdim, demiyor muyuz?

Maalesef tamamen nefsi tatmin eden kurbanlar icat ettik.

Sonra da eski bayramlar nerdeeee diye yakınıp duruyoruz!


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
  1. Kurbanlık
  2. Kurban bayramı
  3. Kurban

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