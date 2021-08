'Kendime söylüyorum istersen sen de dinle'

Dünya’da tesadüf yoktur.



Ne oldu, niye oldu diye hiç mi hiç dert edinme.



Geçmişe takılıp kalma.



Kaldığın yerden ileriye bakarak yürü.



Aynı hataya düşme.



Bu yeter.



Dünya bir meydandır.



Madem geldik bu meydana, her türlü pehlivan çıkar karşına.



Kaçış yok.



Yenmeye bak.



Hatalar insan içindir.



Robotlar hata yapmaz.



Hatalardan ders çıkar, robotların hata yapma şansı olmadığı gibi, ders çıkarma imkânları da yok.



Allah sana imkan vermiş.



İnsanlara kızma, insanları suçlama.



Suçlu arıyorsan nefsindir.



Sen insanları değil de ancak nefsini ıslah edebilme kabiliyetiyle donatılmışsın.



İnsanlara yalnız anlatıp geçersin. Gücün bu kadar.



Ancak nefsine anlattıktan sonra, onu hizaya da getirebilirsin.



Umut taşı yüreğinde.



Umut, umudu getirir.



İyilik ve güzellik iste gönlünde, her yerin iyilik ve güzellik içinde olması işte bu istekle başlar.



Dalga dalga yayılır yüreğindeki o istek.



Sen öncü ol her daim iyiliğe ve güzelliğe. Mutluluk seninledir o takdirde.



Mücadele et.



Mücadelesiz sana verilecek zafere inanma.



Mücadelesiz zafer olmaz, olsa olsa “ulufe” olur.



Ulufe de “ses etme, uslu uslu otur” demektir. Sen mücadele et.



Bileğinin hakkıyla kazan ve “uslu uslu” oturma. Yeni mücadelelere ve yeni zaferlere hazır ol. Öğüt ver.



Sen de öğüt dinle.



Hem öğüt dinleyen ve hem de öğütler veren kişi makbuldür.



İşte sana öğütlerim Ey Nefsim!



Hem size ve nefsimle birlikte sizedir bu öğütler:



-Helal ekmek yiyin, haramdan uzak durun.



-Aklınızı kullanın, nefsinizin dediklerini değil, aklınızın dediklerini yapın.



-Siz başkasına merhamet edin ki, size de merhamet edilsin.



-Anne ve babanıza karşı saygı ve sevgi içerisinde olun. Onlardan birisi ya da her ikisi sizin yanınızda yaşlandıklarında onlara sakın kötü söz söylemeyin. Onlara “öff” bile demeyin.



-Namaz kılın, oruç tutun. Allah ile bağınızı sağlam tutun.



-Dünya fani ve geçicidir. Dünya’yı bir ağaç altında konaklamak gibi görün. Yolcu gibi olduğunuzu hissedin.



-Dünya’yı kalben değil, kesben sevin ve kalbinizde hep öteler, hep Ahiret olsun. Dünya’yı kalbinizde asla ağırlamayın. Dünya adidir. Değersizdir.



-Emanete hıyanet etmeyin. Emaneti sahibine verin.



-Yalan söylemeyin. Doğruluktan asla ayrılmayın.



-Söz verdiğinizde sözünüzde durun.



-Vatanınızı sevin ve koruyun.



-“Ezan dinmesin, vatan bölünmesin, bayrak inmesin” diye gerektiğinde gözünüzü kırpmadan canınızı verin.



-Ormanları koruyun. Ağaçları koruyun. Hayvanları koruyun.



-İyilik ve doğruluk üzere yaşayın. Asla haksızlık yapmayın. Kendi yakınlarınız hatta anne ve babanız aleyhinde olsa da adaletten asla ve asla şaşmayın. Adil olun.



-Güçlüden değil, haklıdan yana olun. Makam ve unvanlara göre değil, hakka ve insafa uygun olarak karar verin.



-İsraf etmeyin, ölçülü ve dengeli harcayın.



-Allah’tan korkun ve O’nun has kulları arasına girin. Takva üzere yaşayın.



-Cennet’in sekiz kapısı, Cehennemin yedi kapısı var. Bu öğütlere uyarsan ve dosdoğru yaşarsan Allah’ın izniyle, sana Cennetin sekiz kapısı açılır ve Cehennemin yedi kapısı kapatılır. Haydi yolun açık olsun. Git güle güle. Gel güle güle.