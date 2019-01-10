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"Kendiliğinden çıkan Hint kenevirlerini artık yakmayacağız"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Biz bu güne kadar tabii Hint kenevirini hep kötü amaçlı algıladık. Bunu iyi yönde kullanırsanız olumlu, olumsuz kullanırsanız olumsuz olur"

10 Ocak 2019 Perşembe 12:50
"Kendiliğinden çıkan Hint kenevirlerini artık yakmayacağız"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız." dedi.

Vali Bilgin, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine yönelik konuşmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile kenevir üretimi hakkında görüşerek bir proje hazırladıklarını bildiren Bilgin, kendiliğinden yetişen bu kaynağın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gemilerin halatlarının Hint kenevirinden yapıldığına dikkati çeken Bilgin, "Hint kenevirinden yapılan bu halatlar binlerce ton ağırlığındaki gemilerde kullanılıyor. Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz bu güne kadar tabii Hint kenevirini hep kötü amaçlı algıladık. Bunu iyi yönde kullanırsanız olumlu, olumsuz kullanırsanız olumsuz olur. Bunu önemli olan ne amaçlı kullanmak. Her şeyin artısı da eksisi de vardır. Biz Hint kenevirinin artı yönünü kullanacağız." diye konuştu.

Vali Bilgin, bu konuda da çalışmaların en hızlı şekilde yapılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Bilgin, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:50
  1. Hint keneviri
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