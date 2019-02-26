Kendilerini polis olarak tanıtıp zorla parasını aldılar

Balıkesir’de akıllara durgunluk veren bir gasp olayı yaşandı. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar İsmail Ö. isimli vatandaştan zorla para gasp etti. Kısa sürede yakalanan şahıslar tutuklandı.

Balıkesir’de Akıncılar Mahallesi, Yalkır caddesi üzerinde meydana gelen olayda İsmail Ö. isimli vatandaşaraçtan inen ve kendisini polis olarak tanıtan 3 kişinin gaspına uğradı. Şahıslar kendini polis olarak tanıttıktan sonra mağduru bir binanın arka tarafına götürerek bıçak zoruyla 900 TL parasını gasp etti. Polis ekiplerinin çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeleri sonucu tespit edilen şahıslar kısa sürede yakalandı. Yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.