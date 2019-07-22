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Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı

İş kurmak amacıyla Türkiye'ye gelen yabancıları, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettikleri iddia edilen 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı- Şüphelilerin, Afganistan'dan Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için gelen bir aileyi de aynı yöntemle gasbettiği öğrenildi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'ye iş kurmak amacıyla gelen yabancıları, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettiği iddia edilen 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'dan İstanbul'a iş kurmak amacıyla giden Irak vatandaşının, Anadolu Otoyolu Kartepe mevkisinde kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 5 bin dolarının gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Araç plakalarını tespit edilen ekipler, şüpheliler S.S. (30), İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J'yi (46) düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin daha önce de İstanbul'da Kuveyt, Afganistan, Irak ve Özbekistan uyruklu kişileri benzer yöntemlerle gasbettiğini ve Ankara'da da 5 ayrı olaya karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin, Afganistan'dan Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için gelen bir ailenin de 2 bin 500 dolarını aynı yöntemle aldığı öğrenildi.

Ayrı olaylardan 100 bin lira gasbeden şüphelilerin, Ankara'da lüks bir hayat yaşadığı belirlendi.

S.S'ye ait otomobil kiralama dükkanından başkaları adına kiralanan ve sahte plaka takılan araçların da şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
  1. Ankara
  2. gasp
  3. Kocaeli
  4. suç örgütü
  5. Tüp bebek

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