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Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı

Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtarak Libya uyruklu bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

02 Temmuz 2019 Salı 14:15
Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yaptığı öne sürülen 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 24 Haziran'da Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir bankamatikten para çektikten sonra markete giren Libya uyruklu Sadek Muhammed El Gadeh (25) kendisini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından durduruldu. Şüphelilerden ikisi arama yapma bahanesiyle darbettikleri Gadeh'in üzerindeki 600 dolar ile 2 bin lirayı gasbedip olay yerinden kaçtı. Diğer şüpheli de bölgeden taksiyle ayrıldı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan otomobilin plakasından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği baskında şüpheli Fehmi G. (27), Ahmet G. (28) ve Sedat A'yı (23) yakaladı.

Şüphelilerden Fehmi G'nin 14, Ahmet G'nin 5, Sedat A'nın ise 7 suçtan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 2'sinin Libya uyruklu Gadeh'i bir süre takip ettiği, diğer şüphelinin de markette gözcülük yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden birinin olaydan sonra taksiyle kaçtığı, yanında taksiye verecek para olmadığı için suç ortaklarıyla İncitepe Mahallesi'nde buluştuğu, gasbettikleri paradan bir kısmını taksiye ödedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:15
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. Gasp Büro Amirliği
  3. market gasbı

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