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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 31 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis, savcı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 zanlıdan 31'inin tutuklandığı öğrenildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:57
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 31 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, cumhuriyet savcısı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli İzmir, Afyonkarahisar, İstanbul, Kocaeli ve Siirt illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 2 bilgisayar, 3 tabanca, 16 mermi, 36 cep telefonu, 45 sim kart, 39 bin lira para, kimlik bilgileri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çete üyesi oldukları belirlenen 50 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 19 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:57
  1. Şanlıurfa
  2. Siirt
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Afyon
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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