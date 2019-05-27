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Kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden ailenin dramı yürek parçalıyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:56
Kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden ailenin dramı yürek parçalıyor. Derme çatma bir evde yokluk içinde yaşam mücadelesi veren aileye el uzatan Kızılay Edremit Şubesi, evin yeniden yapılması için hayırseverlerin de desteğini bekliyor.


Ramazan yardım kolisi dağıtımı esnasında, ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden Kızılay Edremit Şubesi yetkilileri,bu defa yürekleri burkan bir aile dramı ile karşılaştı. Gece kondu tarzı, yıkık dökük kerpiç bir evde, eşi ve tek çocuğu ile yaşayan Mehmet Karazeybek (48) için acilen bir ev yapılması gerektiğini ifade eden Kızılay Yöneticileri, evin yapılabilmesi için Kızılay imkanlarının yanı sıra, hayırseverlerin de desteğini beklediklerini söylediler.


Bu evin, babadan kalma yaklaşık 50 yıllık eski bir ev olduğunu söyleyen ve marangozluk yaparak geçimini sağlamaya çalışan Mehmet Karazeybek’in eşi Dudu Karazeybek “19 yıllık evlilik hayatımızda başımıza gelmeyen iş kalmadı. Eşim marangoz atölyesinde bazı kişiler tarafından dolandırıldı ve borç yükü altına girdiği için icracılardan yakasını bir türlü kurtaramadı. Çok büyük maddi sıkıntı içerisindeyiz. Ben ise 7 yıl önce traktörden düşerek kolumu 7 yerinden kırdım. Tek kolumu ancak kullanabiliyorum. Allah’ın takdiri ile 19 yıl sonra bir kız çocuğumuz oldu. Fakat böyle yıkık dökük bir evde yaşam mücadelemize minik yavrumuz da dahil oldu. Çocuğumuzun mama, bez ve süt gibi zaruri ihtiyaçlarını sağolsun komşularımız karşılıyor. Bu zor zamanımızda Kızılay Edremit Şubesi imdadımıza hızır gibi yetişerek, yeni bir ev yapılması için çalışmalara başladı. Allah Kızılay yönetiminden ve evin yapımında yardımda bulunacak olan hayırseverlerden razı olsun” dedi.


Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ise “Kadıköy’e ihtiyaç sahipleri için Ramazan paketi verdiğimiz esnada, komşuları böyle bir ailenin olduğunu söylediler. Biz de hemen yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte eve gittik ve yaşadıkları yeri bizzat gördük. Ailenin durumu gerçekten içler acısı. Kızılay Edremit Şubesi olarak yeni bir ev yapımını başlattık. Hayırseverlerimizden evin yapımı için ayni ve nakdi destek bekliyoruz. İnşallah hayırseverlerimizin de büyük desteği ile bu ailemizi sıcak bir yuvaya kavuşturacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:56
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