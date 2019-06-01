0553 313 94 23

Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

İstanbul’da kendilerine polis süsü vererek Afgan uyruklu mültecileri etkisiz hale getirdikten sonra para ve eşyalarını gasp eden çete polis ekiplerince çökertildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

İstanbul’da kendilerine polis süsü vererek Afgan uyruklu mültecileri etkisiz hale getirdikten sonra para ve eşyalarını gasp eden çete polis ekiplerince çökertildi.


Ümraniye, Yamanevler’de sahur için bir araya gelen Afgan uyruklu mülteciler hayatlarının şokunu yaşadı. Kendilerini polis olarak tanıtan bir grup şüpheli, Afgan mültecileri silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan cep telefonları, pasaport ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Gasp edildiklerini fark eden Afgan mülteciler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek durumdan şikayetçi oldu. Afgan mültecilerin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.


Çalışmalar sırasında Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi’nde de Afgan mültecilerin benzer yöntemle gasp edildiği haberi alındı. Bu haberle çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Şehir polis kameralarından yapılan incelemelerde aracın bir grup şüpheli tarafından kullanıldığı görüldü. Plaka sahibinin bir kadın olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler çalışmalarını aile fertlerine yönlendirdi. Kadının eşi olduğu öğrenilen Tahmil Ata B.’nın aracı kullandığını tespit eden ekipler harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı.



Çete üyeleri kendilerine özel kimlik düzenlemiş


Ümraniye ve Üsküdar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Tahmil Ata B., Ali E., Okan K., Cuma G., Mehmet Ali A., Mahir K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kelepçe ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin kendilerine polis süsü vermek için düzenledikleri özel kimliklerde bulundu. Gasp Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



Şikayetleriyle kaçak oldukları ortaya çıktı


Çete tarafından gasp edilen Afgan mülteciler ise ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edildikleri için ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Farklı bir tarif arayanlara şahane bir öneri: Kahveli sütlaç
    1. Farklı bir tarif arayanlara şahane bir..
    2. THY'den bilet değişiminde "seçim"..
    3. İBB Şehir Hatları’nda yüzleri güldüren..
    4. "Bizi buluşturan ortak nokta..
    5. İstanbul’da 500 binden fazla kumanya..
    6. Başkan Kocaman belediye personeli ile..
    7. Bartın Üniversitesi’nde 3 yeni atama..
    8. Park halindeki kamyonet alev aldı
    9. Esentepe’de yol düzenleme çalışması
    10. Site sakinleri tapularına kavuştu
    11. Bayramda doğru beslenme tüyoları
    12. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    13. Bartın Üniversitesi’nden örnek sosyal..
    14. Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
    15. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    16. Siirt’te terör örgütü PKK’ya ait..
    17. LGS sona erdi
    18. Şahmeran Medusa'ya karşı
    19. Temizlik ekipleri çalışmalarına..
    20. Kuzey Kore'nin füze denemesi
    21. Büyükşehir otobüsleri bayram boyunca..
    22. Trabzonspor'da yeni sezon formaları..
    23. Başkan Yardımcısı Honaz’dan anlamlı..
    24. Bartın Üniversitesi İslami İlimler..
    25. Gebze Fatih - Çayırova istasyon..
    26. Televizyon nasıl temizlenir?
    27. Hinduların şiddeti durmuyor! Sığır eti..
    28. 6 oku bu kez de İmam Hatip camiasına..
    29. Gemlik’te çocuklar "Ramazan ayı..
    30. Karabük’te veliler merakla..
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti