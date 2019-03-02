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Kendi uyuşturucudan kurtuldu şimdi arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan üç psikolog ve bir sekreterden oluşan YBB (Yeni Bir Ben) takımı bugüne kadar 317 kişiyi uyuşturucu batağından kurtardı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:58
Kendi uyuşturucudan kurtuldu şimdi arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan üç psikolog ve bir sekreterden oluşan YBB (Yeni Bir Ben) takımı bugüne kadar 317 kişiyi uyuşturucu batağından kurtardı. İyileştikten sonra sosyal hayata karışan bağımlılar, yüz yüze, telefonla ya da sosyal medyadan psikologlarla arkadaşlıklarını sürdürüyorlar. YBB sayesinde sekiz yıllık bağımlılıktan kurtulan D.Ü, “İnsan olduğumu burada anladım. Bana arkadaş gibi davrandılar. Ben kurtuldum şimdi diğer bağımlılar kurtulsun diye onlara da burayı anlatıyorum. Burası ikinci yuvam gibi oldu. İşten fırsat buldukça gelip çaylarını içiyorum” dedi.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ekim 2015’te Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan YBB (Yeni Bir Ben Mücadele Koordinasyon Merkezi) çalışmalarını artırarak devam ediyor. Üç psikolog ve bir sekreterden oluşan YBB takımı, bağımlılara sıcak bir aile ortamı sunuyor.



Kayıt işlemlerinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki merkeze gönderilen bağımlılara burada üç uzman psikolog tarafından psikolojik destek veriliyor. Yeni Bir Ben’in toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar için güvenli bir liman olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu, “Buraya gelenlerle ilgili başlangıçta gözlem yapıyoruz. Sonra ön görüşme yapıp bilgilerini alıyoruz. Ne kullandığını sorguluyoruz. Önce bilgilerini alıyoruz, analiz ve değerlendirmesini yaptıktan sonra bir plan oluşturup tedaviye başlıyoruz. Psikiyatrik bir durum varsa AMATEM’e yönlendiriyoruz. Başvuranların yüzde 96’sı erkek yüzde 4’ü ise kadın. Kadınlar utandığı için çok başvurmuyorlar. Maddeye bağlı gelişmiş psikolojik rahatsızlıkları oluyor o yüzden agresif ve öfkeli olabiliyorlar. Onların durumuna göre yaklaşıyoruz. Zaten toplumdan dışlanmış ve iteklenmiş insanlar oldukları için bizi güvenli liman olarak görüyorlar onlara arkadaş gibi yaklaşıyoruz. Bir psikolog değil de arkadaş olduğumuzu göstermek için önlük bile giymiyoruz” dedi.



Tedavi sonucunda birçok danışanla arkadaş olduklarını söyleyen Yarımoğlu, “Kurtardığımız çok kişiden teşekkür aldık. Arada bizim ziyaretimize geliyorlar. Telefonla arayan da oluyor sosyal medyadan takip eden de. Böyle danışanların da olması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.



“Arkadaş gibi davrandılar, bir anne-baba şefkati gösterdiler”


YBB takımı, bugüne kadar kendilerine başvuran 317 uyuşturucu bağımlısının elinden tutup hayata bağladı. Bataklıktan kurtulanlardan biri olan 28 yaşındaki D.Ü, hayatını değiştiren Yeni Bir Ben’den öncesini ve sonrasını şu şekilde anlattı: “2010 yılında kız arkadaşımdan ayrılınca bir boşluğa düştüm. Çevremde tutacağım bir dal yoktu o sırada uyuşturucuyla tanıştım. Bonzai kullanmaya başladım. Depo elemanı olarak çalışıyordum bütün maaşımı uyuşturucuya harcıyordum. Ailemle aram bozuldu. Sokaklarda yatmaya başladım. Bir süre sonra işten çıkarıldım. Madde satan kişiye müşteri götürüp karşılığında uyuşturucu temin ediyordum. Kimi hırsızlık yaparak uyuşturucu parasını çıkarıyordu. 8 yıl boyunca bonzai kullandım. Uyuşturucu yüzünden gençliğimi kaybettim. Bağımlılara dışarıda herkes kötü gözle bakıyor. Aşağılayan da oluyor küfredip geçen de. Ama onların topluma kazandırılması gerekiyor. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinde. Zaten o genç hayattan bıkmış hiçbir şeyden keyif almıyor. Birçok kez ölmek istedim. Allah canımı alsın diye çok yalvardım. Sonra bir sonuç olmadığını görünce kendime çeki düzen vermeye karar verdim. Bir arkadaşımın önerisiyle Yeni Bir Ben’e başvurdum. Burada beni çok sıcak karşıladılar. İnsan olduğumu burada anladım. Benimle çok yakından ilgilendiler. Arkadaş gibi davrandılar, bir anne-baba şefkati gösterdiler. Beni hiç eleştirmediler ve dışlamadılar. Ne kadar saçma sapan şey anlattımsa sabırla dinlediler. Ama ben de onların samimiyetine güvenerek hiç yalan söylemedim. Hastanede Psikiyatri Polikliniği’nde yattım.Ve sonunda çok şükür kurtuldum. Bir zamanlar danışan olarak gittiğim Yeni Bir Ben’e şimdi arkadaşları olarak gidiyorum. Fırsat buldukça çaylarını içmek için ziyaret ediyorum. Burası benim için ikinci yuvam oldu. Bağımlı arkadaşlarıma da burayı anlatıyor ve tavsiye ediyorum. İstiyorum ki onlar da benim gibi kurtulsunlar. Şimdi kendime yeni bir yol çizdim. Ayakkabı imalathanesinde çalışıyorum. Ailemle de aramı düzelttim. Bu süreçte onları çok yıpratmıştım ama artık birlikteyiz”

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:58
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