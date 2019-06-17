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Kendi tamirini kendi yaptı kurum 250 bin TL kara geçti

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan eski bir kombine kanal temizleme aracının revizesi yapılarak kurum yaklaşık 250 bin TL kara geçirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:51
Kendi tamirini kendi yaptı kurum 250 bin TL kara geçti

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan eski bir kombine kanal temizleme aracının revizesi yapılarak kurum yaklaşık 250 bin TL kara geçirildi.


GASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal ve Araçlar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve kullanılmayan eski bir kombine kanal temizleme aracını yedek parçalarla yürüyen aksamlarının bakım ve onarımını gerçekleştirerek kullanılır hale getirdi. Aracın kaporta ve şasisindeki yıpranmaları ile üst yapıdaki muhtelif arızaların tamiratını yapan GASKİ, bu tamirat ile özel bir firmada yaklaşık 350 bin TL’ye mal olacak yapımı97 bin TL’ye mal ederek ortalama 253 bin TL’nin kurumunun kasasında kalmasını sağladı.


Bu revize işleminin dışarıda yapım maliyetinin yüksek olmasından dolayı aldıkları bir karar ile kendi atölyelerinde yaptıklarını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bu rakamın önemli olduğunu belirtti. Araçta kaporta, döşeme, şasi onarımı ve parçaların atölyede boyama işlemleri yapıldığını belirten Sönmezler, “Arkadaşlarımız kendi atölyemizde aracımızın şanzımandaki ve yürüyen aksanlarda ki onarım işlerini yaptılar. Sürekli arıza çıkaran hidrolik, pnömatik ve elektrik tesisatı komple yenilendi. Tamburlu bom sistemi komple çıkarılıp teleskopik yeni bom sistemi entegre edildi” dedi.


Aracın revize işlemine Mart 2019’da başlayıp Mayıs 2019’a kadar yaklaşık 2 ay kadar bir sürede gerçekleştirildiğini vurgulayan Sönmezler, “Eğer biz bu aracı özel firmalardan birine yaptırılmış olsaydık yaklaşık 300.000-350.000 TL bir maliyeti olacaktı. Böyle bir aracın sıfır fiyatı ise yaklaşık 1.800.000 TL olacağı bilgisine ulaştık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:51
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