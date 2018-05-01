Kendi ölümünü böyle çekti! 'Basıyorum Hasan'
35 yaşındaki galerici Sabri Taş, İstanbul E-5 karayolunda canlı yayın açıp arabaları makas atarak geçmeye çalışırken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.01 Mayıs 2018 Salı 14:45
Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Show TV'nin haberine göre, takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir taksiye çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericinin son sözü "Basıyorum Hasan" oldu.
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