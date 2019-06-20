Kendi köylerinde girişimcilik eğitimi aldılar

Sarıcakaya’da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ilk defa bir kırsalda kadın çiftçilere kendi köylerinde verilen uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Said Döven tarafından Düzköy’de verilen eğitim, kadın çiftçi kursiyerlerin yoğun ilgisi ile başarılıyla tamamlandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB’in işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler için sertifika töreni düzenlendi.

‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi’ programı kapsamında Sarıcakaya Düzköy’de düzenlenen törene; Sarıcakaya Kaymakam V. Hasan Hüseyin Uzan, Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Bilal Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Kenar, Eskişehir İl Tarım Ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Kosgeb Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ile sertifika almaya hak kazanan kadın girişimciler katıldı.

Törende konuşma yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, “Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır. Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olabilecek kadın çiftçiler tarafından hazırlanacak projelerin kadın çiftçilerimizin hayatlarında bir farkındalık ve ivme kazandırması, kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ile tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önemli olacaktır” dedi.

KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ise “Gerek Türkiye’de gerekse dünyada, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında, en önemli rolü çiftçi kadınlarımız üstlenmektedir. Tarımda kadın eli demek, istikrar ve uyum demektir. Kadınlarımıza imkan verildiği takdirde, neler yapılabileceğinin en güzel örnekleri sizlersiniz. Kadın çiftçiler; aynı zamanda kazanımlarının çoğunu ailelerinin ve toplumun faydasına kullanan küçük işyeri sahibi ve yatırımcılardır. İstihdam olanaklarının artırılması ve korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık oluşturulması açısından bu proje çok önemlidir. Bu sebepledir ki kurslarımıza katılıp belgelerini almayı hak eden tüm kadınlarımızı tek tek kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 kadın girişimciye; Sarıcakaya Kaymakam V. Hasan Hüseyin Uzan, Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Bilal Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Kenar, Eskişehir İl Tarım Ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Kosgeb Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz tarafından sertifikaları verildi.