Kendi kendini şarj eden otomobiller Avrupa'da revaçta!

Reuters'ın Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine dayandırdığı haberine göre, 2021'de Avrupa'da satılan araçların çoğunluğunu ilk kez hem batarya hem içten yanmalı motorla çalışan hibrit araçlar oluşturdu. Hibrit araçların satış sayısı ile dizel araçların satış sayıları arasındaki farkın yalnızca 48 olduğu vurgulandı.

Habere göre geçen yıl Avrupa'da satılan her 11 araçtan biri bataryalı otomobil oldu ve toplamda satılan bataryalı otomobillerin sayısı yaklaşık 880 bin olarak açıklandı.

Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller, içten yanmalı bir motor tarafından şarj edilen bir pil içeriyor ve genellikle elektrik gücüyle yalnızca sınırlı bir mesafe kat edebiliyor. Harici şarj edilen hibrit araçlar ise dışarıdan şarj edilen bir pille çalışıyor ve bu nedenle daha çevre dostu olarak biliniyor. Yani kendi kendini şarj eden otomobiller içten yanmalı bir motorla desteklenirken, harici şarj edilen elektrikli otomobiller ise yalnızca pille çalışıyor.

Avrupa Birliği'nde geçen yıl 1 milyon 901 bin 239 kendi kendini şarj eden hibrit araç kaydedilirken, bu sayının 2020'de 1.1 milyon olduğu belirtildi.

2015'teki Dieselgate skandalından bu yana azalış gösteren dizel otomobil kayıt sayıları, geçen yılki 2,77 milyondan üçte bir oranında azalarak 1 milyon 901 bin 191'e düştü.

Avrupa'da düşük veya sıfır emisyonlu araçlar için yeni hükümet sübvansiyonları, 2020'de dışarıdan şarj edilen hibrit ve pilli elektrikli araç satışlarının satışlarını üç katına çıkardı.

Harici şarjlı hibrit araçlar otomobil üreticilerince tam elektrikli otomobillere geçiş teknolojisi olarak görülüyor.