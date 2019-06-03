Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.

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