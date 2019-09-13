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Kendi imkânlarıyla öğrendiği ’’Naht’’ sanatı ile harika eserler üretiyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği ’’Naht’’ ve ağaç üzerine resim yapma sanatı ile çok güzel eserler üretiyor.

13 Eylül 2019 Cuma 11:07
Kendi imkânlarıyla öğrendiği ’’Naht’’ sanatı ile harika eserler üretiyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği ’’Naht’’ ve ağaç üzerine resim yapma sanatı ile çok güzel eserler üretiyor.


Emet ilçesinin sembol amblemini kıl testere ve oyma sanatıyla 3 günde yapan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gören Abdullah Yılmaz, amblemi Emet Belediyesine hediye edeceğini açıkladı. Naht sanatına küçük yaşlardan beri meraklı olduğunu ve son 5 yıldır evinin çatı katında oluşturduğu atölyesinde çalışarak ağırlık verdiğini belirten Yılmaz, ’’Yapmış olduğum bu sanatta kullandığım malzemeleri dışarıdan temin ediyorum. Hurç, kavak ve ceviz ağacı kullanıyorum. Malzeme temini konusunda genelde Ankara ya da Bursa üzerinden ihtiyaçlarımı karşılıyorum’’ dedi.


3 Eylül Emet’in kurtuluş gününde ilk sergisini açtığını belirten Abdullah Yılmaz, ’’En çok sipariş yoğunluğu, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kıl testere ve naht sanatı ile yapılmış eseri. Bu siparişleri yetiştirmek için iş dönüşü akşamları yoğun şekilde çalışıyorum. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen siparişleri yapıp, kargo ile yolluyorum’’ diye konuştu.


Yılmaz, ’’Bu işe bir hobi olarak başladım. İlk başladığımda Eskişehir’den bir arkadaşım malzemeleri tedarik etti. İlk çalışmamda Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın isminin yazısını kıl testere ile kesebilmek için yaklaşık 30 tane kıl testere kırdım. Bu iş sabır istiyor, zaman istiyor. Günün stresini ve yorgunluğunu bu işi yaparak atıyorum. Zamanla öğrendim ve zevk aldığım bir iş oldu’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:07
  1. sanat
  2. sergi

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