'Kendi ilâç fabrikalarımızı kurmalıyız!..'

Hastalıklar Allah’tan. Allah ölüm dışında verdiği her hastalığın tedavisini verdiğini Peygamberimiz şöyle açıklamışlardır; “Allah ölüm dışında her hastalığın tedavisini yaratmıştır.” Önemli olan hastalığı araştırmak ve tedavisini bulmak.

Hastalıkların tedavisi Peygamberimiz tarafından yapılmıştır. Hadis metinlerinde bir bab olan Tıbbun Nebevi diye isimlendirilen hadislerde Peygamberimiz hastalıklarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bizlere öğretmektedir. Bunlardan bir tanesini sizlerin izanlarına sunmak isterim. “Yemeğe acıkmadan oturmayın ve tam doymadan sofradan kalkın.”

Müslüman alimler binli bin iki yüzlü yıllarda devasa çalışmalar yapmışlar tıpla ilgili. İşte Ebubekir Razi, işte İbnun Nefs ve İbni Sina gibi dünya çapında kabul görmüş tıp doktorları yetiştirmişiz. Bunlardan İbni Sina yazdığı El Kanun Fit Tıp adlı eseri ortaçağ Avrupasında Avrupalı üniversitelerinin tıp fakültelerinde tamı tamına yedi yüz yıl akıl tutulması bir zaman diliminde okutulmuş.

O devirlerde doktorlarımız hastalıkları kendi buldukları ilaçlarla tedavi ederlermiş. Yani hastalığı tedavi ederlermiş buldukları ilaçlarla.

Zaman geçti bilim aramızdan kalktıktan sonra her şeyi dışarıdan alma hastalığımızdan dolayı bugün ilaçlarımızı da dışarıdan almaktayız. Elin keferesi son derece gelişmiş laboratuarlarda ilaç üreterek dışarıya satmaktadır. Buradaki sıkıntı elin keferesi ürettiği ilaçlarla hastalığın semptomlarını gidermektedir. Yani hastalığı tedavi etmemektedir. Hastalık devam etmektedir. Sıkıntı burada başlamaktadır. Elin keferesi ürettiği ilaçlardan akıl tutulması paralar kazanmaktadır. Bundan dolayı ilaç firmaları bizleri ticari kazanç olarak görmektedir. Bizler eşittir para. Adamların zihniyeti bu. Yani sizlerin anlayacağınız bizleri ne tam öldürmekte ve ne de tam iyileştirmekteler. Yani süründürüyorlar. Ben burada şu suçlu bu suçlu diye bir tavır sergilemeyeceğim. Elin keferesi tabii kârını düşünecek. Burada suç bizlerin. Bizler neden çalışmaz onu sorgulamamız lazım gelmektedir. Elin keferesi çalışıyor. Lafım yok. Buradaki sorun ilaç satacak para kazanacak. Eğer hastalığı iyileştirirse bu durumda para kazanamayacak. Bu da kârın azalmasına sebebiyet verecektir. Elin keferesi bunu istemez tabii.

Biz neden çalışmayız?! Hiç düşündünüz mü biz neden fabrika kurmayız biz neden tohum laboratuvarları kurmayız biz neden ilaç laboratuvarları kurmayız?! Uçak fabrikaları kurmayız?! Neden kendimize ait bir markamız yok?! Valla bakın ciddi soruyorum. Biz neden bilim adına bir şey yapamayız?! Kendi ilacımızı üretmeliyiz. Bunun için son derece gelişmiş laboratuvarlar kurmalıyız. Çünkü elin keferesi ürettiği ilaçlarla bir faydası varsa on tane vücuda zararı olan etken madde kullanmaktadır. Daha neyin muhabbetini yapmaktayız. Kendi ilaç fabrikalarımızı kurup insanlık için insan sağlığını korumak adına gerekli olan tüm ilaçları üretmemiz insanlığı korumak adına olmazsa olmazlarımız arasında olmalıdır...