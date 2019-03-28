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"Kendi içimizde kavga edersek kolay hedef oluruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "Biz ne zaman kendi içimizde kavga edersek, işte başkalarına böyle kolay hedef haline geliriz. Ne zaman boş işleri bırakıp farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birliğimizi beraberliğimizi güçlendirirsek o zaman dünyada da yerimiz ayrı olur"- "Malazgirt huzur ortamına ve adayımıza sahip çıksın, inanıyorum ki istihdam patlaması olacak. İnsanlar aş ve iş götürecek evine. Çok daha güçlü bir ekonomik yapı olacak"

28 Mart 2019 Perşembe 17:05
"Kendi içimizde kavga edersek kolay hedef oluruz"

MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz ne zaman kendi içimizde kavga edersek, işte başkalarına böyle kolay hedef haline geliriz. Ne zaman boş işleri bırakıp farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birliğimizi beraberliğimizi güçlendirirsek o zaman dünyada da yerimiz ayrı olur." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt'in ruhunun "beraberlik, güç birliği ve kardeşlik" ruhu olduğunu belirtti.

Bu kardeşlik ruhunun ebediyen yaşayacağını anlatan Yılmaz, "1071'de Türk'üyle, Kürt'üyle o birlik nasıl vardı ise Çanakkale'de de aynı şekilde devam etti. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyübi'nin torunları olmaktan gurur duyuyoruz. O birlik ruhu olduğu sürece hiç kimse zarar veremez. Ama ne zaman ki biz o birlik ruhundan uzaklaşırsak ne zaman ki boş çatışmaların ve kavgaların içine girersek, başkaları gelir bizi kendilerine hedef yaparlar." diye konuştu.

Yılmaz, Yeni Zelanda'da masum Müslümanların hedef alındığını, İsrail'in Gazze'yi bombaladığını, Afganistan'dan Libya'ya Yemen'den Somali'ye, hemen yanı başlarındaki Suriye'ye varıncaya kadar birçok bölgede neler yaşandığını hep birlikte gördüklerini ifade etti.

Bu yaşananlardan ibret alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Biz ne zaman kendi içimizde kavga edersek, işte başkalarına böyle kolay hedef haline geliriz. Ne zaman boş işleri bırakıp farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birliğimizi beraberliğimizi güçlendirirsek o zaman dünyada da yerimiz ayrı olur." dedi.

- "Malazgirt 31 Mart'ta asli kimliğine dönecek."

Yılmaz, her zamankinden fazla Malazgirt ruhuna ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Malazgirt üzerinde çok oyunlar oynadılar. Ama 31 Mart bir fırsattır. Bunu iyi görmemiz lazım. Malazgirt 31 Mart'ta asli kimliğine dönecek. Malazgirt tüm Türkiye'ye ve dünyaya farklı bir mesaj verecek. Sizin burada kullandığınız oy Arakan, Filistin ve Suriye'de takip edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece devlet yatırımlarıyla bir ilin kalkınmasının mümkün olmadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özel sektör, huzurun olduğu yerde yatırım yapar. Huzurun ve güvenin olmadığı yerde devlet yine yatırımını yapar. Gecikmeli de olsa kamu yatırımlarını yapar. Saldırı olsa, yaksalar da yıksalar da devlet yine gelir işini tamamlar. Ama özel sektör huzurun olmadığı yere gelmez. Bırakın gelmeyi buradaki kaçar gider. Sermayesini de alır götürür. Dolayısıyla bizim bir taraftan kamu yatırımlarıyla bir taraftan teşviklerle ama her şeyden önemlisi huzur güven ortamına sahip çıkarak özel yatırımları artırmamız lazım. Malazgirt huzur ortamına ve adayımıza sahip çıksın, inanıyorum ki istihdam patlaması olacak. İnsanlar aş ve iş götürecek evine. Çok daha güçlü bir ekonomik yapı olacak."

Esnaf ziyaretinin ardından Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Yılmaz, ardından Kaymakam Emre Yalçın'a ziyarette bulundu.

- "Bulanık yeni bir sayfa açacak ve yeni bir tarih yazacak"

Malazgirt ziyaretlerinden sonra Bulanık ilçesine geçerek, partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde halka hitap eden Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Bulanıklılara hizmet edeceklerini belirtti.

"Bulanık ilçesine uzun bir süre yerel yönetim olarak hizmet etme şansımız olmadı. Bu seçimde Bulanık'tan fırsat istiyoruz. Bulanık ilçesine hizmet etmek için, sorunlarını çözmek için, gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel bir Bulanık ve gelecek bırakmak için sizlerden 31 Mart'ta ruhsat istiyoruz." diyen Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyoruz ki Bulanık halkı bize bir fırsat versin. 18 senede yapılamayan 2 senede yapıldı. Bu sokakları görüyoruz neden daha önce yapılmadı. Yıllarca Bulanık halkına hizmet etmeyi neden düşünmediler. Bu soruları sormamız lazım. Bize bir fırsat verin, hizmet nasıl yapılırmış gösterelim. 5 yıl içerisinde Bulanık'ın çehresi değişecek. Gençlerimize laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlar lazım. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için Tekstilkent, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, açacağımız işletmelerle binlerce insan iş güç sahibi olacak. Buna yürekten inanıyorum. Bu genç nüfusu daha üretken hale getirmek zorundayız. İnşallah bunu başaracağız. AK Parti belediyeciliği ile Bulanık çok güzel günler görecek. Bulanık yeni bir sayfa açacak ve yeni bir tarih yazacak."

Kaymakam Hacı Arslan Uzan ve esnafı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın programlarına Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:05
  1. - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  2. Bulanık
  3. malazgirt
  4. Muş
  5. seçim
  6. Seçim Koordinasyon Merkezi

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