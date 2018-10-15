Kendi iç dünyamızı düzeltelim

İSMAİL TEKPINAR

Yönetimsel hataların bedelini her daim millet olarak, maddi sıkıntısını da dar gelirli emektarlar çeker. Üzülerek söylüyorum ki bu ekonomik buhran en çok asgari ücretli ve biraz fazlası ile yani orta direği vurdu.

Kahir-i ekseriyetle milletin cebine dokundu. Öyle bir zamanda oldu ki zamlar, tam da zemheri kışı iliklerimize kadar hissettirdi…

Okullar açıldı; halden anlayamayan öğretmenlerin bir dünya ek kitap masrafları çıkartması da manidar değil mi sizce de… Devletin dağıttığı bu kitaplar ne işe yarar bilinmez, boşa maddi külfet midir?

Mademki işe yaramıyor, söyleyelim boş yere basılıp kâğıt israfı yapılmasın…

Sonuçta o kitapların baskı parası hepimizin cebinden, milli servetten gidiyor… Maalesef doğalgaza, elektriğe zam geldi, biliyoruz uzun zamandır zam yapılmıyordu. Bir yetkili arada da olsa çıkıp bunların izahını yapsa milletin kafasında delice sorular oluşmaz. Ma’mafih sahadaki algı operasyonları da bertaraf edilmiş olur.

Şimdi eskiden teknoloji bu kadar yaygın değilken hükümetlerin günahları ve sevapları çok gün yüzüne çıkmazdı. Çok nadiren gazete, dergi biraz da görsel basını takip edenler bilirdi. Maalesef şimdilerde nerdeyse teknoloji ilkokul çağına indi. Herkes her şeyi biliyor, duyuyor, görüyor ha doğru ha yanlış böyle de olunca hükümete ve muhalefete bakış açıları değişkenlik gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız çıkıp kürsülerden dünya beşten büyüktür diyor. Ama dinleyen yok. Tabi bu her kesimin bakış açısında göreceli bir husus teşkil eder. Kimine göre iyi, kimine göre asla kabul edilemez. Zaten küresel güçler bizi ekonomik olarak bitirmeye çalışıyor.

Sadece vitrin önünü düzeltmekle meşgulüz ne hikmetse vitrinin arkası keşmekeş olmuş. Bizler öncelikle kendi iç dünyamızı ve zihnimizi düzeltmemiz lazım. Ülke hepimizin, bizim bizden gayrı dostumuz yok. Yetmez mi hâla batıya çanak tuttuğunuz? Akıllanmadınız mı?

Bize, ne Avrupa’dan ne de muhtelif ecnebi ülkelerinden fayda var. Eğer onlardan fayda olsaydı Filistin kan ağlamazdı Kudüs esaret altında olmazdı… Velhasıl-ı kelam bu sıkıntılı buhrandan etkilenmeyenler lüks kamarasında oturanlardı…

Lakin tabiri caizse alt ve orta direk inim inim inlemeye başladı. Yani Zülf-i yâre dokundu, önümüzde de yerel seçimler var.

Malum yerel seçim genel seçimin belirleyicisidir…

Böyle yaparsanız bu millet sırtındakileri atmasını iyi bilir.

Ortada ekonomik bir cenaze var, gerçekten ülkenin, milletin selametini düşünüyorsanız buyurun hep birlikte kaldıralım…

Marketleri, pazarı, gezmek ve artık saha ne diyor dikkat edilsin. Bu minvalde eleştiriler yabana atılmamalıdır. Liderini yalnız bırakmayan yine bu vatanın öz evlatlarıdır. Yine çatıyı ayakta tutacak ve en son terk edecek de ortadirektir.

Tıpkı Suriye gibi zenginler gider, İstanbul da lüks hayatı yaşar. Hiç onlara savaş uğramaz. Lakin garip halk çadırlarda kalır; onların bir kısmı savaşır, bir kısımda yan gelir yatar… Devlet öz evlatlarıyla fırsat kollayanları iyi tespit etmeli maazallah zarar hepimize dokunur.

Gemiyi delmeye çalışıyorlar. Fırsat verdirmemek akabinde yelkeni rüzgâra karşı açmak mevcut hükümet ve muhalefetin yani kısacası devletin elindedir... Vesselâm.