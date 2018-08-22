CHP'li belediye başkanı kendi hayrını bile vakfa ödetmiş!

İçişleri Bakanlığı'nca, "Usulsüz ihale", "FETÖ üyesi olmak" ve "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, merhum annesi Eczacı İlhan Hazinedar adına yaptırıp açtırdığı okulun bilgisayarlarının parasını Beltaş Vakfı'ndan ödetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın memleketi Ordu Fatsa'nın Ayazlı mahallesinde annesi adına yaptırdığı 24 derslikli ortaokul için İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Yavuz Bilgisayar adlı şirketten 20 PC bilgisayar ve 15 laptop alındı. Geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılışı yapılan ortaokul için alınan ve sınıflara yerleştirilen bilgisayarların toplam ücreti 69 bin TL tuttu. Şirket sahibi Bedri Yazdıç'a, 'Faturayı Beltaş Vakfı'na kes. Ödemesi oradan yapılacak' denildi. Yazdıç'da, teslimden hemen sonra faturayı vakfa kesti. Ancak bilgisayarların parası bir türlü ödenmedi. Hazinedar'ın şirketine, belediye başkanlığına çok kez gidip geldi ancak bir sonuç alamadı. Dava açıp bilgisayarların parasını icra yoluyla Beltaş Vakfı'ndan bir ay önce alabildi şirket. 12 bin TL tutan avukatlık ve mahkeme masrafları için de ayrıca icra takibi başlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı okul açılışında Hazinedar, 'Allah'ın bana verdiği imkanları, bölgemiz için kullandım. Aileme layık oldum' şeklinde konuşmuştu.



KOÇAK BİZİ DE MAĞDUR ETTİ



Hesaplanan maaliyetin üzerinde bir rakama inşaatın tamamlandığını belirten LDK İnşaat şirketinin sahibi Sefer Koçak, "Hazinedar ile birlikte okul inşaatının maliyetini hesapladık. Yaklaşık 4.5 milyon TL tuttu. Hayır işi olduğu için normal müteahhit karını yüzde 25 değil yüzde 10 olarak tuttuk. Bu çerçevede çalışmalara başladık. Yapılan maaliyet hesaplarında tüm kalemleri tek tek çıkardık. Ancak inşaat sırasında en üst kata çatı arasına bir salon yapılmasını istedi Hazinedar. Ayrıca tüm malzemeleri de listede belirtilen malzemelerden değil, en lüksünden ve iyisinden kullandırdı. Haliyle maliyet 6.5 milyon TL'ye çıktı. Yaklaşık 2 milyon TL bir artış oldu. Biz bu farkın yüzde 10'unu istedik. Maalesef bize bu farkı vermedi. Biz Ordu'da tanınan insanlarız. Milletvekilliği yaptım. Bize olayı uzatmak yakışmazdı. Biz bugüne kadar kimsenin hakkını yemedik. Bizim de hakkımızın yenilmesine gönlümüz razı olmaz. Allah'a havale ettim" dedi.



MÜFETTİŞLER TESPİT ETTİ

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın merhum annesi için yaptırdığı okulun tefrişatının büyük bölümünü belediye kaynaklarından yaptırdığını tespit eden müfettişler, Beltaş Vakfı'nın hesaplarını inceleyince ortaya çıkardılar. Faturaların büyük bölümünde usülsüzlük tespit eden müfettişler raporlarına bu tespitleri de tek tek yazdılar. Dosya masrafı ve avukatlık ücreti için de ayrıca icra takibi başlatan Yavuz Bilgisayar'ın sahibi Bedri Yazdıç, "Bilgisayarları verdiğim tarihten bir yıl sonra ödemesini icra yoluyla alabildim. Biz küçük ölçekli şirketiz. Zarar ettim. Ayrıca psikolojik olarak ta yıprandım. Hemen her gün paramı alabilmek için Beşiktaş Belediyesi'ne, Hazinedar'ın şirketine çok defa gittim. Maalesef sonuç alamadım. Çaresiz kalınca icra yoluyla almak için dava açtım" diye konuştu.



İMKANLARI BÖLGEMİZE KULLANDIM

Merhum annesi Hazinedar için yaptırdığı okulun açılışında bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar şunları söylemişti: "Herkesin ailesi önemlidir, değerlidir. Hangi anne-babadan doğacağımıza, hangi dinden, mezhepten, kültürden, renkten doğacağımıza yüce Allah karar veriyor. Bizim görevimiz, onun verdiği cana ve taşıdığımız emanete layık olabilmektir. O ailenin mensubu olmak, ülkesine, bayrağına, toprağına, değerlerine karşı çok yüksek bir sorumluluk yüklemektedir. Ben rahmetli annemden bunu öğrendim. Bir iş adamı olarak Allah'ın bana verdiği bu imkanları, bu bölgenin de evladı olarak her yere kullandım. Kendi ailem adına beni ben yapan en büyük değerim rahmetli annem adına yaptırdığım okulun açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılış törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Sabah)