Kendi dâvâsını üstlenemeyen ümmetin dâvâsını nasıl üstlenecek

Yaşar Karaca

Ben de 28 Şubat’ın en büyük bir mağduru sıfatıyla bu davaya müşteki müdahil olarak katıldım. Hepimizin hayatını mahveden bu adamlar nihayet mahkûm oldular. Tüm yazdıklarınız o zulümleri sanki Refah Partisi ve devamı Saadet Partisine yapılmamış gibi sessizce beklediler ve hiçbiri davaya katılmadı. Basit konularda bile kadın ve gençlik kollarını harekete geçirenler, tarihin en büyük davalarından biri olan 28 Şubat davasına müdahil olarak katılma cesareti gösteremediler. Kendi davasını üstlenemeyen Ümmetin davasını nasıl üstlenecek.