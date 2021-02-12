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Korona Virüs Kendi çaldı, kendi oynadı! CHP'li Engin Özkoç kendi kendini rezil etti
Korona Virüs

Kendi çaldı, kendi oynadı! CHP'li Engin Özkoç kendi kendini rezil etti

Geçtiğimiz ay 'Türkiye'ye aşılar gelmedi' yalanlarının uydurulduğu günlerde sosyal medya hesabından 'Aşılar nerede? Vatandaş ne zaman aşı olacak?' şeklinde paylaşım yapan CHP Milletvekili Engin Özkoç, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı olduğu görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:33:00 -
Kendi çaldı, kendi oynadı! CHP'li Engin Özkoç kendi kendini rezil etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 1 yıl geride kalırken, geliştirilen aşılardan Türkiye'nin temin ettiği Çin ürünü Sinovac aşılarının uygulanmasına devam ediliyor. Sağlık çalışanları ve 90 yaş üzeri dahil 3 milyondan fazla kişi aşılanırken, sırası gelen diğer vatandaşlar da aşılarını yaptırıyor.

Öte yandan dünyada çok sayıda ülkede aşı krizi yaşanırken Türkiye'de her şeye muhalefet eden CHP'nin milletvekili Engin Özkoç, geçtiğimiz ay 'aşılar gelmedi' yalanlarının uydurulduğu dönemde sosyal medya hesabından 'Aşılar nerede? Vatandaş ne zaman aşı olacak?' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaştı

Aynı CHP'li Özkoç ise bugün hiç yüzü kızarmadan sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. 20 gün önce 'Aşılar nerede?' diye soran CHP'li Özkoç, bugün yine sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs aşısı olduğu görüntüleri paylaştı.

 

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Yorumlar

Sadettin

Bu tipler için REZİLLİK GELİP GEÇİCİ,ÖNEMLİ OLAN CAN SAĞLIĞI
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Chp rezil olmaz

Chp rezil olmaz, onlarda o yüz bile kalmamış artık.
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