Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Mersin’de apartmanlardaki ve dışarıda kilitsiz bisikletleri çalarken yakalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahsın bisikletleri kendi malıymış gibi sakince götürmesi izleyenlere pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde Mersin’de apartmanlardan ve açıktan bisiklet hırsızlığında artış meydana geldi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Çok sayıda kamerayı izleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit etti. Bunun üzerine İbrahim Y. isimli şahsı izlemeye alan ekipler, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesinde bisiklet çalarken suç üstü yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şahsın bisikletleri çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Birçok hırsızlık olayı kameralara yansırken, şahsın apartmanlardan ve dışarından bisikletleri kendine aitmiş gibi götürmesi izleyenlere pes dedirtti. Her hırsızlık olayında sırt çantası taktığı görülen zanlının rahat tavırları dikkat çekti.