Kendi beceremedi! Onlara gaz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı iddalarına, "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli" demişti.

'Vazgeçeceklerini düşünüyorum'

Halk TV'ye katılan Abdüllatif Şener, yeni parti kurulmasına ilişkin, "Erdoğan'ın açıklamalarını ayağınızı denk alın diye haber gönderme olarak yorumluyorum. Onların da cesurca davranmadığını düşünüyorum. Bundan sonra cesur bir davranışla ortaya çıkacaklarından emin değilim. Erdoğan'dan gelecek bir sinyalle vazgeçeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.