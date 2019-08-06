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Kendi bayramlıklarını kendileri dikiyorlar

Şehitkamil Belediyesine bağlı Çamlıtepe Aile Merkezi’nde giyim kursu gören kadınlar, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hem kendileri hem eşleri hem de çocukları için bayramlık kıyafetler dikiyorlar.

06 Ağustos 2019 Salı 11:16
Kendi bayramlıklarını kendileri dikiyorlar

Şehitkamil Belediyesine bağlı Çamlıtepe Aile Merkezi’nde giyim kursu gören kadınlar, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hem kendileri hem eşleri hem de çocukları için bayramlık kıyafetler dikiyorlar. Kadınlar, dikmiş oldukları onlarca etek, gömlek, çocuk elbisesi ve genç elbisesini uygun fiyata dikmenin mutluluğunu da yaşıyor.


Şehitkamil Belediyesi Çamlıtepe Aile Merkezi’nde giyim kursu gören kursiyerler, öğrendikleri bilgileri aile ekonomilerine faydalı olacak şekilde değerlendiriyor. Etek, gömlek, çocuk, genç ve yetişkin kıyafetlerini uygun fiyata almış oldukları kumaşlarla diken kursiyerler, bunun yanı sıra internet ortamında beğendikleri elbiseleri de kendileri tasarlayarak dikme imkanı buluyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kendileri, eşleri, çocukları ve sevdikleri için bayramlık kıyafet diken kursiyerler, sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.


"Kıyafeti burada üç bir fiyatına dikiyoruz"


Daha önce hiç kıyafet dikmediğini dile getiren kursiyerlerden Safiye Bozkurt, “Daha önce bu tür dikme işini hiç bilmiyorduk. Sağ olsun hocamız sayesinde her türlü kıyafeti dikmeyi öğrendik. Buradan almış olduğumuz eğitimlerle artık kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikiyoruz. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla da birlikte hocamızın nezdinde bayramlık kıyafetler dikiyoruz. Uygun fiyata almış olduğumuz kumaşları burada kesip biçerek istediğimiz şekilde tasarlayıp dikiyoruz. Eşlerimiz için gömlek pantolon, çocuklarımız için elbise, kendimiz içinde etek ve benzeri kıyafetler dikiyoruz. Hazır almaya kalktığımız bir kıyafeti burada üçte bir fiyatına dikiyoruz. Çocuklarımızın zevkine göre elbiseler dikiyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız bizim diktiğimiz kıyafetlerden giyerek bayramı kutlayacaklar. Bizlere bu imkanı sunun değerli başkanımıza ve burada hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen hocamıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.


"Kursiyerlerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum"


Çamlıtepe Aile Merkezi Giyim Kursu Hocası Hilal Koçaslan ise, “Toplam 25 kursiyerimize burada dikiş nakış öğretiyoruz. Özellikle burada eğitim gören kursiyerlerimizin birçoğu da nakış dikişi daha yeni burada öğrendi. Kursiyerlerimizin giyim kursuna yoğun bir ilgisi var. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte de kursiyerlerimizle birlikte bayramlık kıyafetlerini kendilerinin üretmelerini istedik. Güzel kıyafetler ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz hem kendileri hem eşleri hem de çocukları için etek, gömlek, çocuk ve genç elbisesi dikiyorlar. Özellikle internet ortamında beğendikleri ve pahalı olan elbiseleri kendileri burada dikme imkanı buluyorlar. Tüm kursiyerlerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten tüm kursiyerlerimiz birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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