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Korona Virüs Kendi aşısı geciken Fransız Sanofi, 'Alman aşısı' kararı
Korona Virüs

Kendi aşısı geciken Fransız Sanofi, 'Alman aşısı' kararı

Fransa’da geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısın 2021 yılı sonuna yetişmeyeceğini açıklayan Sanofi Laboratuvarı, Almanya’da geliştiren Pfizer-Biontech aşısını şişeleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 18:54:00 -
Kendi aşısı geciken Fransız Sanofi, 'Alman aşısı' kararı

Sanofi Laboratuvarı üst yöneticisi Paul Hudson, şirketin Frankfurt’taki fabrikasında temmuz ayından itibaren Pfizer-Biontech’in geliştirdiği aşıların 100 milyon dozunu şişeleyeceklerini belirtti.

Hudson, şirketin geliştirmeye çalıştırdığı 2 aşıda gecikme yaşanması üzerine topluma faydalı olabilmek amacıyla böyle bir karar aldıklarını aktardı.

Paul Hudson, Pasteur Enstitüsünün öncelikli aşısının çalışmalarını durdurması ve Sanofi’nin aşısındaki gecikmenin, Avrupa ülkelerinde bilimsel çalışmalar ile araştırma geliştirme konularında bir sıkıntı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fransa’nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarına son verdiğini açıklamıştı.

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