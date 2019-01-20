0553 313 94 23

Kenan Yıldırım kimdir? Kenan Yıldırım Ak Parti Kalkandere belediye başkan adayı

Kenan Yıldırım AK Parti Rize Kalkandere belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Kenan Yıldırım'ın kim olduğu araştırılıyor.Peki önceki dönem Saadet Partisi'nin belediye başkanı olan Kenan Yıldırım kimdir? Kenan Yıldırım kaç yaşında? AK Parti Kalkandere belediye başkan adayı Kenan Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

20 Ocak 2019 Pazar 11:01
Kenan Yıldırım kimdir? Kenan Yıldırım Ak Parti Kalkandere belediye başkan adayı

Kenan Yıldırım kimdir?

1959 Kalkandere Aksu mahallesi doğumludur. İlk ve orta okulu Rize'de, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. İnşaat sektötünde faaliyet gösteren aile şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. Siyaset içerisinde parti yöneticiliği, belediye meclis üyeliği ve başkan vekilliği yapmıştır.1999-2009 arası Kalkandere Vakfı ve derneğinde yöneticilik yapmıştır. Saadet Partisi'nden Kalkandere Belediye Başkanı seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den aday gösterildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:01
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Kenan Yıldırım Ak Parti Kalkandere belediye başkan adayı
  4. Kenan Yıldırım
  5. Kenan Yıldırım kimdir
  6. Kenan Yıldırım kaç yaşında
  7. Kenan Yıldırım nereli
  8. Kenan Yıldırım hangi görevlerde bulundu
  9. Kenan Yıldırım kalkandere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    1. Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman,..
    2. Üniversitede sapkınlık hizmeti!
    3. Bakan Ziya Selçuk o detayı ilk kez..
    4. Nadal çeyrek finalde
    5. Kadın seyis, atları çocuklarından..
    6. Galatasaray zirve yarışına evinde..
    7. Görme engelli avukat çift azimleriyle..
    8. Trump'ta ego tavan yaptı! "Benim..
    9. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı..
    10. Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına..
    11. "Sihirli flüt", Mozart'ın doğum..
    12. TEM Otoyolu'nda çift katlı otobüs..
    13. Uzmanlardan "#10yearchallenge" akımı..
    14. İç Anadolu ve Ege YKS'nin en başarılı..
    15. "Tek odada yanan soba ile 11 kişi..
    16. 2200 rakımlı geçidin ulaşım nöbetçileri
    17. Hayalindeki mekanları kumaşlara nakşetti
    18. Mültecinin değil sapkınlığın BM’si
    19. Osmaniye'de hastanedeki silahlı kavga
    20. İki katlı halk otobüsünde yangın
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?