Kenan Yıldırım kimdir? Kenan Yıldırım Ak Parti Kalkandere belediye başkan adayı Kenan Yıldırım AK Parti Rize Kalkandere belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Kenan Yıldırım'ın kim olduğu araştırılıyor.Peki önceki dönem Saadet Partisi'nin belediye başkanı olan Kenan Yıldırım kimdir? Kenan Yıldırım kaç yaşında? AK Parti Kalkandere belediye başkan adayı Kenan Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

Kenan Yıldırım kimdir? 1959 Kalkandere Aksu mahallesi doğumludur. İlk ve orta okulu Rize'de, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. İnşaat sektötünde faaliyet gösteren aile şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. Siyaset içerisinde parti yöneticiliği, belediye meclis üyeliği ve başkan vekilliği yapmıştır.1999-2009 arası Kalkandere Vakfı ve derneğinde yöneticilik yapmıştır. Saadet Partisi'nden Kalkandere Belediye Başkanı seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den aday gösterildi.

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