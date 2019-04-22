Kenan Yavuz Kültür Evi’nde Turizm Haftası etkinliği düzenlendi

Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Beşpınar Kenan Yavuz Kültür Evi’nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Kenan Yavuz Kültür Evi Kurucusu İş insanı Kenan Yavuz, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada kültür ve turizm alanında sağladığı katkılar dolayısıyla Kenan Yavuz’a teşekkür etti. Yavuz’un etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere yurt dışı seyahatini keserek Bayburt’a gelmesinin memleketine olan ilgi ve sevgisinin, kültür ve turizme verdiği önemin güzel bir örneği olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Sağ olsun ayağının tozu ile dün gece İstanbul’a indi ve oradan Bayburt’a geldi. O yüzden ben kendisini hem İlimizin kültür ve turizmine hem de siz gençlere verdiği önem dolayısıyla kutluyor teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Bayburt için gönüllü tanıtım elçileri olmalarını isteyen Vali Pehlivan, “Bayburt Vilayetimiz güzel Ülkemizin güzel Anadolu’muzun en müstesna köşelerinden biri. Doğduğumuz, yetiştiğimiz ve büyüdüğümüz topraklara olan ilgimiz oraya daha da değer katıyor. Sizler yurdumuzun farklı illerinden gelerek İlimizde eğitim öğretiminize devam ediyorsunuz. Aslında hepiniz birer turist konumundasınız. Eğer turizmden konuşacaksak hep birlikte konuşacağız,adımları hep birlikte atacağız. Burada bulunan siz değerli kardeşlerimiz bu anlamda birer turizm elçisidir. Siz bugün burada, bu şehri yaşıyorsunuz. Buranın kültürel, doğal ve tarihi varlıklarını keşfediyorsunuz. İnşallah gittiğiniz yerlerde hepiniz birer Bayburt elçisi olursunuz.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan sözlerine şöyle devam etti: “ Turizm algısı ve olgusu işte böyle oluşuyor. Tabi ki teknolojik imkanlar, iletişim olanakları giderek gelişiyor. Bununla ilgili olarak dijital destekli bir tanıtım projesi geliştirdik. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Turizm haftası vesilesi ile turizmle ilgili konuları biraz daha derinlemesine ele alıyoruz. Kültür, turizm ve tanıtım alanındaki etkinliklerimiz inşallah artarak devam edecek. Turizm haftası faaliyetlerinde katkı ve emeği bulunan başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, ilgili kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kenan Yavuz Bey’e de ev sahipliğinden ve bu güzel kültür merkezini ilimize kazandırmış olmasından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Kenan Yavuz Kültür Evi Kurucusu Kenan Yavuz ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu kaydetti. Yavuz, Kenan Yavuz Kültür Evi’nin geçmişi geleceğe taşıma ve bu konuda farkındalık oluşturma yolunda küçük bir nokta olduğunu söyledi. Kültür Evi’nin geliştirilmesi adına yeni fikirlere açık olduklarını ifade eden Yavuz, “Biliyorsunuz Bayburt, özellikle Baksı Müzesi’nin kurulmasıyla beraber çok önemli bir açılım yaptı. Daha evrensel bir yapılanma. Bayburt’taki yeni kültürel açılımlar ve Valimizin kale ve diğer konularla ilgili projeleri var. Burası benim için doğduğu yere geri dönen ve sosyal sorumluluğunun gereğini, geçmişine borcunu ödeme noktasında küçük bir adım. İnşallah daha fazla ziyaretçiyi ağırlamak, onlarla hasbihal etmek ve gençlerle buluşmak nasip olur.” İfadelerini kullandı.

Vali Pehlivan daha sonra Bayburt’un kültür ve turizmine katkılarından dolayı Kenan Yavuz’a üzerinde hayat ağacı motifi yer alan İznik Çinisi hediye etti.

Etkinlikler Turizm Haftası pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.