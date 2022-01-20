Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar hangi görevde bulundu? Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyesi mi oldu?

Kenan Yaşar kimdir, hangi görevlerde bulundu? Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapıldı. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullanmıştı. Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan olmuştu. Yayılan seçimde Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Peki kimdir Kenan Yaşar, kaç yaşında ve aslen nereli?

Kenan Yaşar kimdir?

Kenan Yaşar, 1971 yılında Çorum Mecitözü'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te okuyan Kenan Yaşar, lise yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duydu. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkarmıştır.

Kenan Yaşar, önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılından Çorum Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev yaptı. 2018-2022 yılları arasında Çorum Baro Başkanlığı görevinde bulundu.

AYM üyeliğinden yaş haddi nedeniyle 31 Ocak'ta emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı’dan boşalacak koltuğa yeni üye seçimi TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın aday olduğu AYM üyeliği için gizli oylama yapıldı. Yapılan 3 tur oylama sonucunda Kenan Yaşar 302 oy alarak AYM'nin yeni üyesi seçildi.