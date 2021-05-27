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Biyografi Kenan Taş kimdir? Kenan Taş kaç yaşında? Cüneyt Özdemir’le gündemi yorumlayan Kenan Taş nereli?
Biyografi

Kenan Taş kimdir? Kenan Taş kaç yaşında? Cüneyt Özdemir’le gündemi yorumlayan Kenan Taş nereli?

Kenan Taş, Cüneyt Özdemir’le birlikte sosyal medya üzerinden gündeme ilişkin yorumlarda bulunmasıyla birlikte Kenan Taş’ın kim olduğu, Kenan Taş’ın hayatı merak edilmeye başladı. Peki Cüneyt Özdemir’le yorumlarda bulunan Kenan Taş kimdir? Kenan Taş nerelidir? Kenan Taş nerede çalışıyor? Kenan Taş mesleği ne? İşte Kenan Taş’ın özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:19:00 - 2021-05-27 12:19:52
Kenan Taş kimdir? Kenan Taş kaç yaşında? Cüneyt Özdemir’le gündemi yorumlayan Kenan Taş nereli?

Kenan Taş kimdir? Kenan Taş, 1985 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmit’te tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Üçüncü sınıfta Mehmet Ali Birand’ın yanında 32. Gün programında asistan olarak mesleğe adım attı. Bir yıllık 32. Gün macerasından sonra CNN Türk’te “Cüneyt Özdemir ile 5N1K” programında çalışmaya başladı. Yaklaşık 5 yıldır CNN Türk’te yayınlanan “5N1K” programının yapımcılığını yapıyor. Yaptığı haberlerle birçok ödüle layık görülülen Kenan Taş, Cüneyt Özdemir ile sosyal medya üzerinden gündemi yorumluyor.

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