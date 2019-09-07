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Kenan Sofuoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımıza ilgi gösterip himayesine aldığı için çok teşekkür ediyorum" dedi

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:04
Kenan Sofuoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası için "Bu yılki organizasyona çok iyi hazırlandık" dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bugün yapılan sıralama turları ile başladı. Şampiyonanın ilk günü EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası 1'inci yarışı ve WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1'inci yarışı ile son bulacak. Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, eşi ve çocukları ile Afyon Motor Sporları Merkezi'ne geldi.

Pisti ve daha sonra stantların bulunduğu alanı gezen Kenan Sofuoğlu, "Bu yıl da çok iyi hazırlandık. Özellikle bu yılın tekrarını yapabilmek için zorlandığımız dönemler oldu. Ankara'da özellikle Sayın Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu çok çaba gösterdi ve hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Spor Bakanlığı'na çok gidildi. Bu yıl için Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Bununla beraber bu yarışa çok destek ve sponsor bulabildik. Yani sponsorlar artık yarışır hale gelmişti bu yarışta ve bu organizasyonda olmak için. Cumartesi günü buraya geldiğimde tamamen farklı organizasyon gördüm. Tabii ki yarış yapmak ayrı bir şey; burayı şenlik havasında canlandırabilmek, insanların ilgisini çekip, buraya insanları toplamak çok ayrı bir şey" diye konuştu.

"Ne kadar iyi olduğumuzu dünyaya göstereceğiz"

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinliklerden de bahseden Sofuoğlu, "Dün akşam burası çok kalabalıktı. Güzel bir konser vardı. Akşam ve yarın akşam konserler olacak. İnanıyorum ki; bu yıl çok daha iyi organizasyon olacak. Çok daha kalabalık organizasyon olacak. Bu yarış bittiğinde, şampiyona pilotları, yabancı misafirler buradan ayrıldığı zaman dünyanın her yerine gittiklerinde Türkiye'de ne güzel bir organizasyon yapıldığını, Türk halkının onları nasıl sıcak karşıladığını ve bu işi ne kadar iyi becerdiğimizi inşallah dünyaya göstereceğiz" dedi.

"Çok emek verildi, emeklerimizin de karşılığını aldık"

Geçen yılki şampiyona sonrasında Avrupa'da yarışa katılanlara organizasyonu nasıl bulduklarını sorduğunu kaydeden Kenan Sofuoğlu, "'Türkiye'deki yarış nasıldı, memnun muydunuz, sıkıntılarınız nedir?' dediğimde, herkes farklı bir Türkiye'yle karşılaştığını söyledi. 'Bizim kafamızda farklı bir ülke vardı. Ama gittiğimizde gördük ki; Türkiye gerçekten gidilmesi, görülmesi ve ailemizi de alıp orada tatil ortamında bir organizasyon geçireceğimiz bir ülkeydi' dediler. Çok emek verildi, emeklerimizin de karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

"Milyonlarca insan Türkiye'deki yarışı bekliyor"

Geçen yılki organizasyonun ardından alınan 'En İyi Pist' unvanı hakkında da konuşan Kenan Sofuoğlu, şunları dile getirdi:

"Parkur olarak biz geçen yıl çok iyiydik. Dünyanın en iyi parkuru seçildi ve bununla alakalı ödül alındı ama organizasyon olarak ben kendi adıma söylüyorum bunu, özeleştiridir bu, 'Daha iyi yapabilirdik' dedim. Özellikle buradaki milletvekilleri ve bakanımıza Ankara'da neler yapmamız gerektiği konusunda kendi tecrübelerimden tavsiyeler vermiştim. Bu sene görüyorum ki tamamen farklı bir ortamda bulunuyoruz. İnanıyorum ki o emeklerin karşılığını biz aldık. Tabii bu, bu kısmı, bir de diğer kısmı var. Bu yarış dünya şampiyonası olduğu için her yerde yayınlanan bir organizasyondan bakıyoruz. Milyonlarca insan bugün ve yarın buradaki yarışları izleyecek. Burada kadınlar dünya şampiyonası var ve yarın bir kadın dünya şampiyonu olacak burada ve kutlamaları yapılacak. Öte yandan, diğer kategorilerde de şampiyonları ile alakalı birçok insan bu yarışı dünyanın her yerinden takip edecek. Sezonun son yarışları olduğundan dolayı ilginin de çok arttığı bir yarış. Milyonlarca insan Türkiye'deki yarışı bekliyor."

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınması ile ilgili olarak da konuşan Sofuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ne kadar önem verdiği ortada. Bu yarışı ilk yılı olmasa da ikinci senesinde himayelerine aldırabildik. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasındaki en büyük katkısı da şudur; prestiji artan bir organizasyon oluyor. Buraya sponsor bulmak çok kolay oldu. O anlamda da Cumhurbaşkanımız ilgi gösterip himayesine aldığı için çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden geleni yaptık ve Cumartesi itibarıyla karşılığını aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:04
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. Dünya Motokros Şampiyonası
  4. Cumhurbaşkanlığı
  5. Kenan Sofuoğlu
  6. Veysel Eroğlu
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  8. Spor Bakanlığı
  9. Afyon Motor Sporları Merkezi

YORUM YAZ

  • hjöhjö11 dk önce
    ya motor yarışlarını bu sayın milletvekili bırakmalıdır ülkenin sorunlarına kulak vermeli halka inip dert sorun dinleyip not etmelidir yoksa motor yarışlarını eskisi gibi bırakmayacaksa ne anlamı kaldı milletvekili olması sayın cumhurbaşkanı kendisine güvendi daha sakin güzel bir görev milletin desteğiyle nasip oldu güzel tamam ama busayın milletvekilimiz artık tüm motor yarışlarından çekilmeli ve artık gençleri yaşlıları engellileri çocukları ağır hastalarıöksüzleri toplumun her kesimin sorunlarını artık dinlenmesi lazım7 den 77 dinlemesi lazım milletvekili görevi böyle olması gerekir abi öyle değilmi sizce yaz tatilinde yine tehlikeli eski motor yarışmalarına yine gidecekse daha ne anlamı kaldıki milletvekili oluşu milletvekili sadece kendi ilindeki sorunları değil gerektiğinde ara sıra doğu illerinede gelip vatandaşı sorunlarını dinlemesi lazım siyaset sadece ankarada yapılmamalı ara ara ülkenin çıkarı gereği yurt dışına ülkelere ziyaret etmesi lazım milletvekilinin görevi böyledir yanlışmıyım abi yeri geldiğinde muhalefete ses yükseltmektir millete doğruları anlatmaktır milletvekili böyle olmalıdır daha halen 1 yıldır milletvekili olmanın bilincine varılmamışsa o ciddiyet yoksa ne diyelim hayırlısı temennim allahtan inşallah iyi olur

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