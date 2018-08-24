Kenan Sofuoğlu kaza mı geçirdi? Kenan Sofuoğlu sağlık durumu nasıl?

Dünya motosiklet şampiyonu ve 27. dönem AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Rize'de düzenlenen Formulaz Tahta Araba Şenliğinde gerçekleştirilen yarışmada yaralandı. Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da şenliğe katılan ve tahta arabayla yarışan Sofuoğlu, grubunu birincilikle tamamladı. Grup birincilerinin yer aldığı final yarışı sırasında Sofuoğlu'nun kullandığı tahta araba, yol kenarına güvenlik amacıyla konulan saman balyalarına çarptı. Bunun üzerine aracın direksiyon olarak kullanılan aparatı, Sofuoğlu'nun çenesine çarptı. Hafif yaralanan Sofuoğlu'na, olay yerindeki sağlık görevlileri müdahale etti. Bunun üzerine aracın direksiyon olarak kullanılan aparatı, Sofuoğlu'nun çenesine çarptı. Hafif yaralanan Sofuoğlu'na, olay yerindeki sağlık görevlileri müdahale etti. Sofuoğlu'nun daha sonra kendi imkanlarıyla Rize Devlet Hastanesine gittiği, kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.