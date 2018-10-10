0553 313 94 23

Kenan Sofuoğlu hayatını kurtaran kaskı Yeşilay'a bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Milli Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonu olduğu bir yarışta kullandığı ve kaza geçirdiği sırada hayatını kurtaran kaskı Yeşilay'a bağışladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:52
Kenan Sofuoğlu hayatını kurtaran kaskı Yeşilay'a bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada 2010 yılında dünya şampiyonu olduğu bir yarışta kullandığı kaskı Yeşilay'a bağışladığını açıkladı. Kenan Sofuoğlu kaskın, kaza geçirdiği sırada hayatını kurtardığını belirterek, "İstanbul'da Yeşilay'a söz vermiştim. 2010 yılında kullandım. 2010 dünya şampiyonu olduğum kask. Bütün kasklarımı saklıyorum nadiren hediye ediyorum. Para ile alınabilecek bir kask değil. Hız tutkusu yapmak isteyen drift atmak isteyene alt yapı yok. Hız yapan arabalar satılıyor. Ama onların kullanılabileceği parkur yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. İstanbul'da park var ama şirket tarafından kiralandı, ama girmek kolay değil. Bunu belediyelerle beraber yapabilirsek hızdan dolayı çok kişinin hayatını kurtarır. Eğer yarışçı olmasaydım sokaklarda hız yapan biri olurdum. Yarışı kazandığımda kaskı çıkarıp Osmanlı kavuğu takmıştım" diye konuştu. 

Öte yandan Kenan Sofuoğlu'nun hayatını kurtaran ve Yeşilay'a bağışladığı kask açık artırma ile satılacak. Satıştan elde edilecek olan gelirin Yeşilay’ın uyuşturucu ve alkol bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne bağışlanacağı bildirildi. 

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:52
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Kenan Sofuoğlu
  4. Yeşilay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
    1. Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    2. İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    3. Balıkesir Belediyesi'nden destek..
    4. Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
    5. Hırsızlık şüphelisinden pişkin ifade!..
    6. Endonezya'da depremin bilançosu..
    7. Trabzonspor teknik direktörü Ünal..
    8. CHP'den doğalgaz zammına tepki!
    9. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle..
    10. Amasya'da dokuz dişli doğdu
    11. Erdoğan, Elgani ile bir araya geldi
    12. Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs..
    13. Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar..
    14. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    15. Destici’den çarpıcı idam açıklaması:..
    16. Akhisarspor'a büyük ayıp!
    17. Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık..
    18. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi..
    19. Gaziantep'te kaçak akaryakıt..
    20. Düşüşe geçen dolarda son durum!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?