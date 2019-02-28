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Kenan Sofuoğlu, Bilecik’e geliyor

Kazandığı dünya şampiyonluklarıyla ülkenin motor sporları alanında gurur kaynağı olan Milli Sporcu, AK Parti Sakarya Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Kenan Sofuoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek ‘Yüz Yüze’ projesine destek vermek için Bilecik’e geliyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Kenan Sofuoğlu, Bilecik’e geliyor

Kazandığı dünya şampiyonluklarıyla ülkenin motor sporları alanında gurur kaynağı olan Milli Sporcu, AK Parti Sakarya Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Kenan Sofuoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek ‘Yüz Yüze’ projesine destek vermek için Bilecik’e geliyor.


Kentte yaşayan özel gereksinimli çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 çocuğa yüzme havuzunda hekim kontrolünde, fizyoterapist ve yüzme antrenörleri eşliğinde su içi egzersizler yaptırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetimi ve Bilişim Sistemleri Kulübünün yürütücülüğünde, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raif Zileli’nin koordinatörlüğünde, Bilecik Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklığıyla gerçekleştirilecek projenin protokolü, Kenan Sofuoğlu’nun da katılacağı törende imzalanacak.


Yüz Yüze Projesi’yle ilgili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; gönüllülük esasına dayalı projenin amacının, kentte yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin su içi egzersizlerle bilişsel, duyuşsal ve motorik özelliklerinin geliştirilerek üniversite öğrencileriyle birlikte sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması olduğu ifade edildi.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda gerçekleşecek egzersizler için öğrenciler okul çıkış saatinde okuldan servis ile alınarak havuza getirilecek ve yine servisle evlerine bırakılacak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin daha önce hayata geçirdiği “Kampüste Hayat Var”, “Neşeli Günler” ve “Benimle Oynar Mısın?” adlı sosyal sorumluluk projelerinin devamı niteliğinde olan “Yüz Yüze” projesi, haftada iki gün, günde iki saat olmak üzere üç ay boyunca devam edecek. 5 Mart tarihinde başlayacak proje 4 Mayıs tarihinde son bulacak. Projenin protokolü 1 Mart Cuma tarihinde saat 18.30’da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde imzalanacak.


Öte yandan Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu’nun onur konuğu olacağı törene, projeye katılan özel gereksinimli öğrenciler, aileleri, gönüllü üniversite öğrencileri ve proje ortağı kurumların temsilcileri katılacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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