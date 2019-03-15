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Ken’an Rifâî hazretleri anıldı

Eskişehir Mevlevihanesi’nde İllaki Aşk Grubu tarafından, Ken’an Rifâî hazretleri şiirler ve ilahiler okunarak anıldı.

15 Mart 2019 Cuma 11:31
Ken’an Rifâî hazretleri anıldı

Eskişehir Mevlevihanesi’nde İllaki Aşk Grubu tarafından, Ken’an Rifâî hazretleri şiirler ve ilahiler okunarak anıldı.


Programa Kütahya Aydınlar Ocağı ve Kütahya Mevlana Derneği Başkanı Rıza Tekin Uğurel ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhuriyet dönemi tasavvuf büyüklerinden Ken’an Rifâî hazretleri anıldı. Koro Şefi Nazan Naz, tasavvuf büyüğü Ken’an Rifâî hazretlerinin eserlerini ve hayatını anlattı. Şef Naz, "Aklı ve îman arayışı arasında kalmış günümüz insanına ilahi dostluğun kapılarını açan 20’nci yüzyılın büyük mutasavvıflarından Ken’an Rifâî hazretleri 1867-1950 yılları arasında yaşamıştır. Tavsiyelerinden huzurunda tutulmuş mesnevi notlarından ve kendisiyle yapılmış sohbetlerden, neşredilmiş olan Mukteza-yı Hayat, Rehber-i Sâlikin, Tuhfe-i Ken’an, Ahmed-er Rifâî ve İlâhiyât-ı Ken’an isimli eserleri bulunmaktadır. Biz de Ken’an Rifâî hazretlerini koromuz da ki sanatçılarla şiirler okuyarak ve ilahiler söyleyerek andık ve yad ettik" diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:31
  1. sanat

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