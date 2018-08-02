0553 313 94 23

Kenan Oktar kimdir? Kenan Oktar Kanlı Ay tutulmasını Adnan Oktar'a bağladı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar geçtiğimiz günlerde Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu. Adnan Oktar'ın doktor olan kardeşi Kenan Oktar'dan akıllara ziyan açıklama geldi. Kenan Oktar, Kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:00
Kenan Oktar kimdir? Kenan Oktar Kanlı Ay tutulmasını Adnan Oktar'a bağladı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar geçtiğimiz günlerde Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu. Adnan Oktar'ın doktor olan kardeşi Kenan Oktar'dan akıllara ziyan açıklama geldi. Kenan Oktar, Kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Beyaz TV p’ye konuşan Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar, bu kadar da olmaz dedirten açıklamalarda bulundu. Kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu söyeleyen kardeş Oktar 'Bir kaç gün önce kanlı ay tutulması oldu. Bundan sonraki zamanlarda bütün dünya çapında muazzam bazı felaketler gelmeye başlayacak. 1999'da Adnan Oktar ve arkadaşları tutuklandığında, tam hapse konacakken İstanbul'da korkunç bir deprem oldu. Bunun hiç farkına vardınız mı? Dünya çapında bazı felaketler olacak, bunu hocamız da söylüyor' dedi.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar Hatay’da görünmüş, kameralar karşısında Adnan Oktar’ı savunması tepkilere neden olmuştu. Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ı cezaevinde ilk ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar'ı cezaevinde ziyaret etmişti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüşmüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etmişti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrılmıştı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştiren operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:00
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Edirne
  4. kenan oktar adnan oktar
  5. gamze oktar kimdir
  6. kenan oktar kimdir
  7. adnan oktar edirne f tipi cezaevi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apple'ın piyasa değeri dudak uçuklattı
    1. Apple'ın piyasa değeri dudak uçuklattı
    2. Erdoğan 'en yüksek devlet memuru'..
    3. Tarihte bir ilk! Ulaştığı değer dudak..
    4. İşte en iyisinin de iyisi
    5. İran'da protesto gösterileri devam..
    6. Amerika'dan bir ülkeye daha yaptırım..
    7. Otomobil refüje çarptı: 4 kişi yaralandı
    8. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari..
    9. Al birini vur ötekine! Hepsini..
    10. At kestanesi yağının cilde faydaları..
    11. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin idaresi..
    12. Ankara Garı davasında sanıklar..
    13. Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    14. Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil..
    15. Fırında kaşarlı et sote nasıl yapılır?
    16. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    17. Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
    18. Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri..
    19. Holding başkanı gözaltına alındı!
    20. Hüseyin Gülerce'den İnce'ye PKK çağrısı!
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak