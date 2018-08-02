Kenan Oktar kimdir? Kenan Oktar Kanlı Ay tutulmasını Adnan Oktar'a bağladı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar geçtiğimiz günlerde Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu. Adnan Oktar'ın doktor olan kardeşi Kenan Oktar'dan akıllara ziyan açıklama geldi. Kenan Oktar, Kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Beyaz TV p’ye konuşan Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar, bu kadar da olmaz dedirten açıklamalarda bulundu. Kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanmasından kaynaklı olduğunu söyeleyen kardeş Oktar 'Bir kaç gün önce kanlı ay tutulması oldu. Bundan sonraki zamanlarda bütün dünya çapında muazzam bazı felaketler gelmeye başlayacak. 1999'da Adnan Oktar ve arkadaşları tutuklandığında, tam hapse konacakken İstanbul'da korkunç bir deprem oldu. Bunun hiç farkına vardınız mı? Dünya çapında bazı felaketler olacak, bunu hocamız da söylüyor' dedi.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar Hatay’da görünmüş, kameralar karşısında Adnan Oktar’ı savunması tepkilere neden olmuştu. Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ı cezaevinde ilk ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar'ı cezaevinde ziyaret etmişti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüşmüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etmişti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrılmıştı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştiren operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.