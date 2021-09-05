2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçına çıkan Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızı ekip ekip bu başarı sonrası grupta 11 puanla liderliğine devam etti. Grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor. Cebelitarık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kenan Karaman, "Yaptığımız hatalardan ders çıkarmak istiyoruz. Herkes arkamızda dursun. Çok güçlü bir kadromuz var. Bunu Hollanda maçında da göstereceğiz" dedi. Peki Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman nereli? Kenan Karaman kaç yaşında? Kenan Karaman nerede oynuyor?

Kenan Karaman kimdir?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 tarihinde Stuttgart, Almanya’da doğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kenan Karaman hangi takımlarda oynadı?

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

1899 Hoffenheim

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. 1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu. İlk iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi.

Beşiktaş

2021-22 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı.15 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş, Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan Türkiye U-18 kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada 2 gol attı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında da forma giydi. Türkiye alt yaş kategorilerinde toplamda 25 maçta forma giyen Kenan Karaman bu maçlarda 5 gol kaydetti.

Kenan Karaman milli takım kariyeri

A millî takıma 15 Ekim 2017 tarihinde ilk kez Mircea Lucescu tarafından davet edildi[9] ve 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya ile oynanan hazırlık maçının 64. dakikasında Cenk Tosun'un yerine giyerek ilk kez forma giydi. Kenan Karaman ilk millî golünü 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan ile oynanan, Türkiye'nin 2-1 kazandığı Hazırlık maçının 17. dakikasında Cengiz Ünder'ın pasını gole çevirerek attı.