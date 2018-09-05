Kenan Işık ayağı mı kalktı? Kenan Işık’ın sağlık durumunda son durum ne?

Kim 500 milyar olmak ister yarışma programının sunuculuğunu yapan Kenan Işık, 4 yıl önce gittiği spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık o günden itibaren komada tedavisi sürmekte. Kenan Işık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi. Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade ettiler. Ancak Bodrum'da görünen kişinin Kenan Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık olduğu ortaya çıktı. Sanatçının durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sanatçıya çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı. Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kastamonu İlinin Devrekani İlçesi Sarpunalınca Köyü’nde doğdu. İlkokulu kendi köyünde tamamladı. Orta Okulu Kastamonu’da, lise öğrenimini ise İstanbul’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi AÖF Lisans tamamlama programı Sosyal Bilgiler öğretmenliğini bitirdi.1990 yılında Bingöl Genç Yayla Doğrular İlkokulu’nda Sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.1991-1994 yılları arasında Bingöl/Genç Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalıştı.

1994 yılından itibaren sırasıyla İstanbul Beykoz Fatinhoca İlkokulu’nda öğretmen ve yönetici, Paşabahçe İlköğretim Okulu ve Akbaba İsmail Özseçkin İlköğretim Okulu’nda okul müdürü olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında Beykoz İlçe M.E.M.’de şube müdürü olarak görev yaptı. 15 Ağustos 2005 tarihinde Kdz.Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Turan Akpınar, bu görevinden ayrılarak 24 Ocak 2012 tarihinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 18.06.2014 tarihinde ayrılan Müdürümüz 20.06.2014 tarihinde Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Müdürümüz Evli ve 2 çocuk babasıdır.